وخلال عزف السلام بدأ ترامب بالابتسام لسبب غير معروف ثم التمايل بطريقة مثيرة للضحك كما وصفها مغردون أمريكيون على عكس وقفة وزير الدفاع جميس ماتيس ورئيس الأركان جوزيف ستانفورد والذي أظهر انضباطاً كاملاً تجاه النشيد.
وسخر صانع الأفلام الأمريكي جيرمي نيوبيرغر على حسابه في تويتر من حركات ترامب وقال إنه "غنى بقوة في أرلينغتون وكأنه يغني لحن شير خلال الاستحمام".
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في حفل إحياء ذكرى قتلى الجيش
حركات طريفة لترامب أثناء عزف النشيد الأمريكي
وكالات - الشروق أونلاين
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، بتصرفات غريبة وطريفة خلال عزف النشيد الوطني في حفل إحياء ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الخدمة العسكرية، كما نقل موقع "عربي 21"، الثلاثاء.
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وخلال عزف السلام بدأ ترامب بالابتسام لسبب غير معروف ثم التمايل بطريقة مثيرة للضحك كما وصفها مغردون أمريكيون على عكس وقفة وزير الدفاع جميس ماتيس ورئيس الأركان جوزيف ستانفورد والذي أظهر انضباطاً كاملاً تجاه النشيد.
وسخر صانع الأفلام الأمريكي جيرمي نيوبيرغر على حسابه في تويتر من حركات ترامب وقال إنه "غنى بقوة في أرلينغتون وكأنه يغني لحن شير خلال الاستحمام".
تغريدة
وما أثار سخرية المغردين الأمريكيين قيام ترامب بمحاولة ترديد كلمات النشيد خلال عزفه لكن الفضيحة كانت في نسيانه الكثير منها.
ودعت مغردة أمريكية إيفانكا ابنة دونالد ترامب إلى التحكم بتصرفات والدها وقالت: "ماذا بك؟ إنه يوم الذكرى.. بجدية في أرلينغتون (المقبرة الوطنية).. إيفانكا أرجوك تحكمي في والدك".
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وقال مغرد آخر: "إنهم بحاجة لوضع كلمات النشيد على جهاز عرض الكلمات التلفزيونية لأجل ترامب.. إنه لا يعلم الكلمات".
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ودرج الرؤساء الأمريكيون على إحياء هذا اليوم ووضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون العسكرية وقام ترامب بإلقاء خطاب لاستذكار الجنود الذين قتلوا في مهام عسكرية للولايات المتحدة.