نشر وزير السياحة المقال مسعود بن عقون، الثلاثاء، صحيفة سوابق عدلية جديدة سحبها من محكمة مروانة بباتنة ردا على اتهامات له بإدانته قضائيا سابقا.
ويظهر بن عقون في إحدى الصور وهو أمام محكمة مروانة، كما يظهر وهو يحمل نسخة من صحيفة السوابق العدلية الفارغة من أي إدانة.
وأكد معلومات نشرت على صفحات حزب الجبهة الشعبية الذي ينتمي إليه، أن الصحيفة سحبت صبيحة الثلاثاء ردا على الاتهامات بحقه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"أحترم قرار الرئيس.. أنا ضحية مؤامرة وسأقاضي من شوه سُمعتي"!
2قرار الرئيس سيّد ولا يُناقش.. وإقالة بن عقون مؤامرة ضدي
3هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات
4جزائريون يتلقون منح تفوق 12 مليون باستعمال أسماء الموتى
5مشاريع البناء تحت رحمة الأفارقة والصينيين
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
سحبها من محكمة مروانة
بن عقون ينشر صحيفة السوابق العدلية الجديدة
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
نشر وزير السياحة المقال مسعود بن عقون، الثلاثاء، صحيفة سوابق عدلية جديدة سحبها من محكمة مروانة بباتنة ردا على اتهامات له بإدانته قضائيا سابقا.
تغطيات ذات صلة
بن عقون ينشر صحيفة السوابق العدلية الجديدة
شرفة: برنامج السكن مستمر إلى غاية انتهائه كليا
زيادة 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين
"مستودعات" تقدّم دروس الدعم ليلا لمترشحي البكالوريا
ولايات بلا ولاة ومؤسسات إستراتيجية بلا مديرين
ويظهر بن عقون في إحدى الصور وهو أمام محكمة مروانة، كما يظهر وهو يحمل نسخة من صحيفة السوابق العدلية الفارغة من أي إدانة.
وأكد معلومات نشرت على صفحات حزب الجبهة الشعبية الذي ينتمي إليه، أن الصحيفة سحبت صبيحة الثلاثاء ردا على الاتهامات بحقه.