سحبها من محكمة مروانة بن عقون ينشر صحيفة السوابق العدلية الجديدة

نشر وزير السياحة المقال مسعود بن عقون، الثلاثاء، صحيفة سوابق عدلية جديدة سحبها من محكمة مروانة بباتنة ردا على اتهامات له بإدانته قضائيا سابقا.

ويظهر بن عقون في إحدى الصور وهو أمام محكمة مروانة، كما يظهر وهو يحمل نسخة من صحيفة السوابق العدلية الفارغة من أي إدانة.

وأكد معلومات نشرت على صفحات حزب الجبهة الشعبية الذي ينتمي إليه، أن الصحيفة سحبت صبيحة الثلاثاء ردا على الاتهامات بحقه.