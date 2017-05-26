قضى 25 سنة في المنصب إنهاء مهام مدير غرفة الصناعة والتجارة

انهى رئيس الجمهورية مهام مدير الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة محمد شامي، والذي شغل المنصب لمدة 25 سنة.

وصدر في العدد الأاخير للجريدة الرسمية، مرسوم إنهاء مهام شامي رغم أن المعلومات حول تنحيته تسربت قبل أيام على أن تخلفه مديرة العلاقات الدولية في الغرفة وهيبة بهلول.

ويشغل شامي هذا المنصب منذ عام 1992، وترددت معلومات حول خلافات حادة بينه وبين عمر بن عمر رئيس الغرفة خلال الأشهر الأخيرة.