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من هو الزفزافي الذي أرعب المخزن؟
ارتبط اسم ناصر زفزافي بالحركة الشعبية التي تهز منطقة الريف المغربية (شمال) منذ أكتوبر الماضي. وقد تم توقيفه الاثنين بعد أن كان مطلوبا من القضاء بتهمة تهجمه على إمام مسجد بمدينة الحسيمة أثناء إلقائه خطبة الجمعة. فمن هو الرجل الذي تحول إلى رمز للاحتجاج في المملكة؟
يقول ناصر زفزافي، البالغ من العمر 39 عاما، عن نفسه إنه "مواطن عادي". لكن اسمه بات معروفا لدى الرأي العام المغربي نظرا لارتباطه بـ "الحراك" الشعبي الذي يهز منطقة الريف (شمال المغرب) منذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات في نهاية أكتوبر 2016.
وقد أصبح هذا الرجل العاطل عن العمل رمزا للحركة الشعبية في الريف، وكان مطلوبا من القضاء بتهم "إهانة إمام" مسجد في مدينة الحسيمة خلال خطبة الجمعة، وكذلك "إلقاء خطاب استفزازي" و"زرع البلبلة"، كما جاء في محضر قضائي صدر بحقه. وهي تهم يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وأعلنت السلطات المغربية الاثنين توقيف زفزافي، الذي ظل يهاجم "المخزن" (أي السلطة) في رسائله على موقع "فيس بوك" ويندد بـ "الديكتاتورية" و"القمع" و"الدولة الأمنية".
وانطلقت التحركات الشعبية في الريف عقب مقتل بائع السمك محسن فكري (30 عاما) سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات، ما أثار آنذاك موجهة غضب في كل المملكة لدرجة أن الملك محمد السادس قدم توجيهات صارمة بفتح تحقيق موسع ومعمق في ملابسات الحادث.
وفي هذه المنطقة الأمازيغية الثائرة، التي عاشت بين 1922 و1926 تحت نظام "جمهورية" أسسها الزعيم الوطني عبد الكريم الخطابي، شعر الناس بالإهانة فقاموا بعدة تظاهرات احتجاجية. وكان ناصر زفزافي على رأس "الحراك" نظرا لشعبيته الكبيرة بين شباب الحسيمة.
ورفض زفزافي مرارا أي بعد سياسي أو "دعم أجنبي" لـ "الحراك" الشعبي، مشددا على أن الهدف وراءه هو "المضي قدما نحو التغيير". ولكن البعض اتهموه بنية السعي وراء "الحكم الذاتي" أو "الانفصال" نظرا لبروز علم "جمهورية الريف" في أشرطة الفيديو التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخلال بعض التجمعات.
واتهمه البعض الآخر بأنه عنصر في تنظيم "الدولة الإسلامية" أو عميل يخدم مصالح الجارة الجزائر، وهذا ما نفاه نفيا قاطعا قائلا إنه سوى فقير ابن فقير يسعى لمكافحة المفارقات الاجتماعية بين أبناء المغرب.
ورغم توسع نطاق التظاهرات الاحتجاجية لبعض المدن الكبرى مثل الرباط عاصمة المملكة وطنجة، إلا أن الصحافي والمحلل السياسي صادق حاجي لا يتوقع أي تأثير سياسي لهذ الحراك في البلاد. وقال حاجي: "إن المغرب بحكم نظامه الملكي، لم يشهد أي أزمة كبرى على مدى قرون، فسكانه لا يريدون ربيعا عربيا لأنهم رأوا الانعكاسات في ليبيا وتونس". وأضاف: "ما يريده الشعب المغربي هو مزيد من العدالة والحرية والشفافية".
ml algerienne2017/05/30 على 18:391
راجل في بلد انعدمت فيه الرجولة الله يحفظو من شر المخزن
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/30 على 19:162
فليعلم المنتفخ و المخزن و اليهود الركوع و تقبيل اليد و الرجل و اهداء بنات الشعب جواري في القصر و الاعتقاد المنتفخ و العائلته من ال البيت حاشا لم يعد له مفعول شعب الثلاتينات و الخمسينات و السبعينات قد ولى بزاف اضحكتو على الشعوب و استحمرتوهم و استعبدتموهم بما فيه الكفايه هادي حقيقة الزفزافي و الكل الشباب المغربي الحر
رشيد الجزائر العظيمة2017/05/30 على 19:263
الحرية للريف الحرية للزفزافي و ليسقط نظام المخزن
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/30 على 19:294
نتمنى من الشعب المغربي يكون في صف الزفزافي و لا يخذله كما خدله عبد الكريم الخطابي و الجلالي الزرهوني الملقب بو حماره و المهدي بن بركه و العديد من الاحرار من وقفو في وجه الضلم و الاستبداد