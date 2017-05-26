العمال يحتجون والإدارة تنفي نفطال في قلب فضيحة أخلاقية

اهتزت شركة نفطال خلال الساعات الماضية، على وقع فضيحة أخلاقية بطلها المدير العام حسين ريزو، بشكل دفع عشرات العمال إلى المطالبة برحيله.

وشن عشرات العمال الثلاثاء، احتجاجا يطالبون فيه برحيل مدير الشركة بسبب الضرر الذي خلفته هذه الفضيحة الأخلاقية المتداولة عبر شريط فيديو على المؤسسة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد مجهولين لمعرفة من يقف وراء نشر "الفيديو المفبرك" الذي يهدف إلى ضرب استقرار ها.