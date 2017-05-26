زعلان في زيارة مفاجئة إلى مشاريع النقل والأشغال العمومية بالعاصمة

قام وزير النقل والأشغال العمومية الجديد عبد الغني زعلان، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة، تعد الأولى من نوعها منذ تنصيبه على رأسها، وقادته هذه الزيارة إلى عدد من مشاريع القطاع بالعاصمة، على غرار مشروع توسعة مطار الجزائر الدولي، ومنتزه الصابلات وكذا مشروع الجسر العملاق الرابط بين وادي اوشايح والطريق السريع المؤدي إلى البليدة عن طريق براقي.

وذكرت مصادر من الوزارة أن الوزير الجديد، أكد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية لأهميتها البالغة، معطيا تعليمات بضرورة احترام الآجال المتفق عليها.