حققت الشبكة البرامجية للشروق نجاحا كبيرا في الأيام الأولى من شهر رمضان، واستطاعت أن تكسب ثقة المشاهدين في ظرف قياسي، حيث احتلت سلسلة "عاشور العاشر" مقدمة البرامج الأكثر مشاهدة كما حلّت "الشروق العامة" على نسبة مشاهدة عالية لتتربع على عرش المقدمة.
وحسب استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد "أم ام ار" MMR فإن الشروق العامة احتلت المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 35 بالمائة، متفوقة على قناة النهار التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمائة، في حين جاءت قناة "الجزائرية الثالثة"في المرتبة التي تليها بـ9 بالمائة، وجاءت قناة الجزائرية في ذيل الترتيب بأقل من 9 بالمائة.
ونجحت "الشروق" في كسب الرهان من خلال برامجها المنوعة، حيث جاءت سلسلة "عاشور العاشر" مع صالح أوقروت والمخرج جعفر قاسم، في المقدمة، من خلال المواضيع التي تم التطرق لها والإخراج الفني البديع، في حين احتلت سلسلة "جرنان السطح" مرتبة متقدمة جدا، علما أن الكاميرا الخفية "الواعرة" مع ريم غزالي وشمس الدين دي زاد جوكر، نجحت أيضا في كسب الرهان من خلال حصولها على نسبة 8 بالمائة من المشاهدة.
وفي المرتبة الثانية، جاءت الزميلة "النهار" التي نجحت في تحقيق نسب مشاهدة مهمة من خلال برامج الكاميرا الخفية التي أنجزتها، وفي مقدمة تلك البرامج "رانا حكمناك 2".
يشار أن معهد "أم ام ار" متخصص في استبيان آراء الجمهور وتحديدا في مثل هذه المواسم التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المشاهدين والعائلات، على غرار شهر رمضان، وقد شمل الاستبيان الأخير استطلاع رأي عشرات الأشخاص في 6 ولايات، هي: العاصمة، بجاية، وهران، تلمسان، سطيف، قسنطينة.
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ب.سفيان
حققت الشبكة البرامجية للشروق نجاحا كبيرا في الأيام الأولى من شهر رمضان، واستطاعت أن تكسب ثقة المشاهدين في ظرف قياسي، حيث احتلت سلسلة "عاشور العاشر" مقدمة البرامج الأكثر مشاهدة كما حلّت "الشروق العامة" على نسبة مشاهدة عالية لتتربع على عرش المقدمة.
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وحسب استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد "أم ام ار" MMR فإن الشروق العامة احتلت المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 35 بالمائة، متفوقة على قناة النهار التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمائة، في حين جاءت قناة "الجزائرية الثالثة"في المرتبة التي تليها بـ9 بالمائة، وجاءت قناة الجزائرية في ذيل الترتيب بأقل من 9 بالمائة.
ونجحت "الشروق" في كسب الرهان من خلال برامجها المنوعة، حيث جاءت سلسلة "عاشور العاشر" مع صالح أوقروت والمخرج جعفر قاسم، في المقدمة، من خلال المواضيع التي تم التطرق لها والإخراج الفني البديع، في حين احتلت سلسلة "جرنان السطح" مرتبة متقدمة جدا، علما أن الكاميرا الخفية "الواعرة" مع ريم غزالي وشمس الدين دي زاد جوكر، نجحت أيضا في كسب الرهان من خلال حصولها على نسبة 8 بالمائة من المشاهدة.
وفي المرتبة الثانية، جاءت الزميلة "النهار" التي نجحت في تحقيق نسب مشاهدة مهمة من خلال برامج الكاميرا الخفية التي أنجزتها، وفي مقدمة تلك البرامج "رانا حكمناك 2".
يشار أن معهد "أم ام ار" متخصص في استبيان آراء الجمهور وتحديدا في مثل هذه المواسم التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المشاهدين والعائلات، على غرار شهر رمضان، وقد شمل الاستبيان الأخير استطلاع رأي عشرات الأشخاص في 6 ولايات، هي: العاصمة، بجاية، وهران، تلمسان، سطيف، قسنطينة.