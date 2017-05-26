ترصد سلوكات الجزائريين في الشهر الفضيل وتتابع آخر الأخبار وجديدها "رمضان نيوز" و"قبل السحور".. 4 ساعات من المباشر يوميا على الشروق نيوز!

تحرص قناة "الشروق نيوز" على تقديم كل ما هو جديد ومختلف في رمضان، ورغم أن الشهر الفضيل يعد بالنسبة للقنوات فرصة من أجل التنافس على الترفيه وبرامج المتعة، إلا أن الشروق نيوز، تنافس بشبكة برامجية قوية و"محترمة" من دون تغيير في طبيعتها أو إفساد لهويتها !!

وعلى هذا الأساس، تقدّم "الشروق نيوز" في رمضان، مجموعة من البرامج المباشرة القوية، على غرار "رمضان نيوز" الذي يعود للمشاهدين في موسمه الثاني، حيث يقدمه محمد الفاتح خوخي ويونس صابر شريف وتنضم إليهما هذه السنة، الزميلة ياسمين موسوس لتقديم البرنامج يوميا (من الثالثة حتى الخامسة مساء) وعرض تشكيلة منوعة من الأخبار والفقرات التي ترصد سلوكات الجزائريين في رمضان، أخبار العالم الطريفة والخفيفة، ناهيك عن جديد البرامج التلفزيونية كما يستقبل عددا من صناع تلك البرامج أيضا للحديث عن نشاطاتهم وأعمالهم ويخصص مسابقة يومية للمشاهدين !

أما في السهرة، فتذيع الشروق نيوز وعلى الهواء مباشرة أيضا، برنامج "قبل السحور" في موسمه الثالث، وذلك بإشراف وتقديم من الزميلة ليلى بوزيدي التي تحرص على متابعة الأحداث اليومية وقراءتها رفقة عدد من المحللين والمختصين، وقد خصصت فقرتها الأولى هذه السنة لاستضافة إعلاميين ومناقشة أبرز أحداث اليوم، ثم شخصيات سياسية وثقافية لمتابعة جديدها ومسارها في الآن ذاته.

يشار أن قناة الشروق نيوز، تقدم بعد الإفطار وبشكل حصري، برنامج "ناس السطح" الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية هذه الأيام، فيما تخصص حيزا كبيرا للبرامج الدينية قبل الإفطار على غرار مفاتيح الجنة، ومكارم الأخلاق، وغيرها من البرامج المهمة.