تحرص قناة "الشروق نيوز" على تقديم كل ما هو جديد ومختلف في رمضان، ورغم أن الشهر الفضيل يعد بالنسبة للقنوات فرصة من أجل التنافس على الترفيه وبرامج المتعة، إلا أن الشروق نيوز، تنافس بشبكة برامجية قوية و"محترمة" من دون تغيير في طبيعتها أو إفساد لهويتها !!
وعلى هذا الأساس، تقدّم "الشروق نيوز" في رمضان، مجموعة من البرامج المباشرة القوية، على غرار "رمضان نيوز" الذي يعود للمشاهدين في موسمه الثاني، حيث يقدمه محمد الفاتح خوخي ويونس صابر شريف وتنضم إليهما هذه السنة، الزميلة ياسمين موسوس لتقديم البرنامج يوميا (من الثالثة حتى الخامسة مساء) وعرض تشكيلة منوعة من الأخبار والفقرات التي ترصد سلوكات الجزائريين في رمضان، أخبار العالم الطريفة والخفيفة، ناهيك عن جديد البرامج التلفزيونية كما يستقبل عددا من صناع تلك البرامج أيضا للحديث عن نشاطاتهم وأعمالهم ويخصص مسابقة يومية للمشاهدين !
أما في السهرة، فتذيع الشروق نيوز وعلى الهواء مباشرة أيضا، برنامج "قبل السحور" في موسمه الثالث، وذلك بإشراف وتقديم من الزميلة ليلى بوزيدي التي تحرص على متابعة الأحداث اليومية وقراءتها رفقة عدد من المحللين والمختصين، وقد خصصت فقرتها الأولى هذه السنة لاستضافة إعلاميين ومناقشة أبرز أحداث اليوم، ثم شخصيات سياسية وثقافية لمتابعة جديدها ومسارها في الآن ذاته.
يشار أن قناة الشروق نيوز، تقدم بعد الإفطار وبشكل حصري، برنامج "ناس السطح" الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية هذه الأيام، فيما تخصص حيزا كبيرا للبرامج الدينية قبل الإفطار على غرار مفاتيح الجنة، ومكارم الأخلاق، وغيرها من البرامج المهمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"الشروقTV" الأولى.. و"عاشور العاشر" يعتلي عرش المشاهدة
2"رمضان نيوز" و"قبل السحور".. 4 ساعات من المباشر يوميا على الشروق نيوز!
3قنوات الشروق الأكثر مشاهدة في الجزائر في رمضان
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
ترصد سلوكات الجزائريين في الشهر الفضيل وتتابع آخر الأخبار وجديدها
"رمضان نيوز" و"قبل السحور".. 4 ساعات من المباشر يوميا على الشروق نيوز!
يوسف الحاج
تحرص قناة "الشروق نيوز" على تقديم كل ما هو جديد ومختلف في رمضان، ورغم أن الشهر الفضيل يعد بالنسبة للقنوات فرصة من أجل التنافس على الترفيه وبرامج المتعة، إلا أن الشروق نيوز، تنافس بشبكة برامجية قوية و"محترمة" من دون تغيير في طبيعتها أو إفساد لهويتها !!
تغطيات ذات صلة
"رمضان نيوز" و"قبل السحور".. 4 ساعات من المباشر يوميا على الشروق نيوز!
قنوات الشروق الأكثر مشاهدة في الجزائر في رمضان
حصلنا على حقوق "جمعة ماشي عادي" وبرنامجنا ترفيهي بإمتياز
"شكون حنا".. "كلام الليل" و"شدّ مدّ" على راديو الشروق!
ريم غزالي: لا عنف في العمل و"ديزاد جوكر" هو زربوعي!!
وعلى هذا الأساس، تقدّم "الشروق نيوز" في رمضان، مجموعة من البرامج المباشرة القوية، على غرار "رمضان نيوز" الذي يعود للمشاهدين في موسمه الثاني، حيث يقدمه محمد الفاتح خوخي ويونس صابر شريف وتنضم إليهما هذه السنة، الزميلة ياسمين موسوس لتقديم البرنامج يوميا (من الثالثة حتى الخامسة مساء) وعرض تشكيلة منوعة من الأخبار والفقرات التي ترصد سلوكات الجزائريين في رمضان، أخبار العالم الطريفة والخفيفة، ناهيك عن جديد البرامج التلفزيونية كما يستقبل عددا من صناع تلك البرامج أيضا للحديث عن نشاطاتهم وأعمالهم ويخصص مسابقة يومية للمشاهدين !
أما في السهرة، فتذيع الشروق نيوز وعلى الهواء مباشرة أيضا، برنامج "قبل السحور" في موسمه الثالث، وذلك بإشراف وتقديم من الزميلة ليلى بوزيدي التي تحرص على متابعة الأحداث اليومية وقراءتها رفقة عدد من المحللين والمختصين، وقد خصصت فقرتها الأولى هذه السنة لاستضافة إعلاميين ومناقشة أبرز أحداث اليوم، ثم شخصيات سياسية وثقافية لمتابعة جديدها ومسارها في الآن ذاته.
يشار أن قناة الشروق نيوز، تقدم بعد الإفطار وبشكل حصري، برنامج "ناس السطح" الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية هذه الأيام، فيما تخصص حيزا كبيرا للبرامج الدينية قبل الإفطار على غرار مفاتيح الجنة، ومكارم الأخلاق، وغيرها من البرامج المهمة.