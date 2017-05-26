يواصل الممثل، رامز جلال، إثارة الجدل مع حلول كل شهر رمضان من خلال برامج المقالب التي يقدمها. وقد ظهر جليا، ومن خلال أولى الحلقات التي عرضت، أن البرنامج أضحى مفبركا بامتياز،مثلما هو الحال مع العديد من الكاميرات الخفية التي تقدمها قنواتنا المحلية، والتي أصبح فيها المشاهد هو الضحية الأولى من كثرة الاستخفاف بعقله!!.
ومواصلة لاستفزازه وتحديه كل ضحاياه، أطلق رامز "برومو" برنامجه الذي يخرج فيه من تحت الأرض وهو يوجّه كلمات لضيوفه يسخر فيها منهم وينتقص من شأنهم.. لكن أمام المال يضعف معظم النجوم ويوافقون على بث المقلب رغم ظهور بعضهم منزعجين بشدة، بعد أن تنغمر بهم السيارة في مستنقع لتخرج لهم "سحلية" ضخمة تثير رعبهم.
الملفت في آخر "برومو" رامز، كان ظهور الفنان محمود حميدة من خلال رد فعل غريب، حيث قام بخلع سرواله، وذهب غاضبا إلى رامز جلال ليعنفه عما فعله به.
هذا المشهد جعل الكثيرين ينتقدون "حميدة"، على رأسهم الإعلامي وائل الإبراشي الذي خاطبه عبر برنامجه "العاشرة مساء"، قائلا: "مهما كان المقابل، فأنت بتخسر كثير.. العشر دقائق أو ربع الساعة -مدة المقلب-بينزّلوا من قيمة الفنان، ولو إنت ما تعرفش طيب بعد ما عرفت.. كنت تقولهم أنا مش موافق على عرض المشهد".
ويتقاضى النجوم نظير هذه المقالب، أرقاما ضخمة إن لم نقل فلكية تدفعها قناة "MBC".. فنجم بوليوود "شاروخان" مثلا تقاضى 400 ألف دولار.. والشاب خالد صرّح طوني خليفة -الذي كشف أن معظم الحلقات مفبركة بالاتفاق مع الفنانين- أنه تقاضى ضعف الأجر المتفق عليه بعدما علم بموضوع المقلب.
وكتب رامز عن حلقة "شاروخان": "مكانش يومك يا كينغ، مش قادر أستنى لحد الحلقة دي"، وهو ما يكشف حجم السخرية التي يتعرض لها الفنانون المشاركون في مقالب رامز، بينهم الشاب خالد الذي ظهر في "البرومو" وهو مرعوب ضمن مشهد أظهر حرفية "ملك الراي" ومعظم الفنانين المشاركين في أداء دور "الضحية" ببرنامج فقد الكثير من مصداقيته.. خاصة هذا الموسم.
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رابح. ع
يواصل الممثل، رامز جلال، إثارة الجدل مع حلول كل شهر رمضان من خلال برامج المقالب التي يقدمها. وقد ظهر جليا، ومن خلال أولى الحلقات التي عرضت، أن البرنامج أضحى مفبركا بامتياز،مثلما هو الحال مع العديد من الكاميرات الخفية التي تقدمها قنواتنا المحلية، والتي أصبح فيها المشاهد هو الضحية الأولى من كثرة الاستخفاف بعقله!!.
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ومواصلة لاستفزازه وتحديه كل ضحاياه، أطلق رامز "برومو" برنامجه الذي يخرج فيه من تحت الأرض وهو يوجّه كلمات لضيوفه يسخر فيها منهم وينتقص من شأنهم.. لكن أمام المال يضعف معظم النجوم ويوافقون على بث المقلب رغم ظهور بعضهم منزعجين بشدة، بعد أن تنغمر بهم السيارة في مستنقع لتخرج لهم "سحلية" ضخمة تثير رعبهم.
الملفت في آخر "برومو" رامز، كان ظهور الفنان محمود حميدة من خلال رد فعل غريب، حيث قام بخلع سرواله، وذهب غاضبا إلى رامز جلال ليعنفه عما فعله به.
هذا المشهد جعل الكثيرين ينتقدون "حميدة"، على رأسهم الإعلامي وائل الإبراشي الذي خاطبه عبر برنامجه "العاشرة مساء"، قائلا: "مهما كان المقابل، فأنت بتخسر كثير.. العشر دقائق أو ربع الساعة -مدة المقلب-بينزّلوا من قيمة الفنان، ولو إنت ما تعرفش طيب بعد ما عرفت.. كنت تقولهم أنا مش موافق على عرض المشهد".
ويتقاضى النجوم نظير هذه المقالب، أرقاما ضخمة إن لم نقل فلكية تدفعها قناة "MBC".. فنجم بوليوود "شاروخان" مثلا تقاضى 400 ألف دولار.. والشاب خالد صرّح طوني خليفة -الذي كشف أن معظم الحلقات مفبركة بالاتفاق مع الفنانين- أنه تقاضى ضعف الأجر المتفق عليه بعدما علم بموضوع المقلب.
وكتب رامز عن حلقة "شاروخان": "مكانش يومك يا كينغ، مش قادر أستنى لحد الحلقة دي"، وهو ما يكشف حجم السخرية التي يتعرض لها الفنانون المشاركون في مقالب رامز، بينهم الشاب خالد الذي ظهر في "البرومو" وهو مرعوب ضمن مشهد أظهر حرفية "ملك الراي" ومعظم الفنانين المشاركين في أداء دور "الضحية" ببرنامج فقد الكثير من مصداقيته.. خاصة هذا الموسم.