شهدت جامعة المسيلة إقدام طالبين على اعتلاء سطح بناية وتهديدهما بالانتحار، عقب قرارات عقابية في حقهما، على خلفية قضية الاعتداء على أستاذ.
وشهدت ولاية ميلة إقدام شاب على إضرام النار في جسده، الذي رشه بمادة سريعة الالتهاب، وهذا لأسباب تبقى مجهولة.
أقدم، صبيحة الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة شاب يدعى "س. ع"، يبلغ من العمر 27 سنة أعزب، ويقطن بدائرة شلغوم العيد جنوب عاصمة الولاية ميلة، على إضرام النار في جسده بالطريق الرابط بين بلدية شلغوم العيد والمشيرة وبالضبط بالقرب من سوق المواشي لبلدية شلغوم العيد، في مشهد فاجأ رواد السوق والسائقين، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثانية بكامل أنحاء الجسم.. وقدرت نسبة هذه الأخيرة بنحو 80 من المائة، كما تفحمت بعض الأجزاء من جسمه، ووصفت حالته بالخطيرة جدا.
وحسب مصدر لـ "الشروق "، فإن الضحية أقدم على إحضار قارورة من سائل سريع الالتهاب ـ ديليو ـ ذات سعة 1 لتر أخفاها داخل ملابسه ثم أخرجها وسكبها على كامل جسده وأشعل الولاعة، ما أسفر عن اشتعال ألسنة النيران بصورة كبيرة، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى بمحاذاة الطريق وسوق المواشي، قبل أن يتدخل أحد المواطنين الذي كان بالقرب من الحادث وأخرج قارورة إطفاء من سيارته وأطفأ الضحية قبل وصول أعوان الحماية، حيث نقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد لتلقي العلاج اللازم. ونظرا إلى خطورة إصابته تم تحويله مباشرة إلى مصلحة الحروق بالمستشفى الجامعي لقسنطينة، حيث لا تزال أسباب إقدامه على هذا الفعل مجهولة إلى حد الآن، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمن المختصة بخصوص الحادثة التي اهتز لها سكان المنطقة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1مكالمة تنقذ عائلة من الموت بالبليدة
2أطباء ينتفضون ضد الاعتداءات المتكررة عليهم بإيليزي
3سكان قرية نزلة يشلون البلدية والجزائرية للمياه
4عمال بسونلغاز الشلف يحتجون على طرد زملائهم من العمل
5هزة أرضية بقوة 3.8 درجات تضرب وهران
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
فيما أضرم الشاب النار في جسده بميلة
طالبان يعتليان مبنى بجامعة المسيلة ويهددان بالإنتحار
ق. أحمد/ ن. عليوة
شهدت جامعة المسيلة إقدام طالبين على اعتلاء سطح بناية وتهديدهما بالانتحار، عقب قرارات عقابية في حقهما، على خلفية قضية الاعتداء على أستاذ.
تغطيات ذات صلة
طالبان يعتليان مبنى بجامعة المسيلة ويهددان بالإنتحار
55 ألف بلاغ عن اختطاف واختفاء الأطفال و5 آلاف مجرم قاصر
مروحيات لمطاردة "حراقة" جزائريين بسردينيا الإيطالية
ضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان
موثقة وشاب متهمان بالاحتيال على 35 وريثا بعين تموشنت
وشهدت ولاية ميلة إقدام شاب على إضرام النار في جسده، الذي رشه بمادة سريعة الالتهاب، وهذا لأسباب تبقى مجهولة.
أقدم، صبيحة الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة شاب يدعى "س. ع"، يبلغ من العمر 27 سنة أعزب، ويقطن بدائرة شلغوم العيد جنوب عاصمة الولاية ميلة، على إضرام النار في جسده بالطريق الرابط بين بلدية شلغوم العيد والمشيرة وبالضبط بالقرب من سوق المواشي لبلدية شلغوم العيد، في مشهد فاجأ رواد السوق والسائقين، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثانية بكامل أنحاء الجسم.. وقدرت نسبة هذه الأخيرة بنحو 80 من المائة، كما تفحمت بعض الأجزاء من جسمه، ووصفت حالته بالخطيرة جدا.
وحسب مصدر لـ "الشروق "، فإن الضحية أقدم على إحضار قارورة من سائل سريع الالتهاب ـ ديليو ـ ذات سعة 1 لتر أخفاها داخل ملابسه ثم أخرجها وسكبها على كامل جسده وأشعل الولاعة، ما أسفر عن اشتعال ألسنة النيران بصورة كبيرة، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى بمحاذاة الطريق وسوق المواشي، قبل أن يتدخل أحد المواطنين الذي كان بالقرب من الحادث وأخرج قارورة إطفاء من سيارته وأطفأ الضحية قبل وصول أعوان الحماية، حيث نقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد لتلقي العلاج اللازم. ونظرا إلى خطورة إصابته تم تحويله مباشرة إلى مصلحة الحروق بالمستشفى الجامعي لقسنطينة، حيث لا تزال أسباب إقدامه على هذا الفعل مجهولة إلى حد الآن، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمن المختصة بخصوص الحادثة التي اهتز لها سكان المنطقة.