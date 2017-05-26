حلقة "البكالوريا2" ترفع سقف المنافسة.. فاطمة بلحميسي: كدتُ أعتذر عن شخصية "بن عفريت"!!

قالت الممثلة آمال فاطمة بلحميسي، التي جسّدت دور وزيرة التربية نورية بن غبريط (بن عفريت) في مسلسل "عاشور العاشر2"، أن حلقة "بكالوريا2" تعد إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية، معتبرة أن دور "بن عفريت" يختلف عن كل الأدوار التي جسدتها سابقا.

خاصة أن وزيرة "القراية" -كما قالت-تتسم بالجدية في قالب كوميدي. وكشفت "بلحميسي" أنها رفضت هذا الدور في البداية كي لا تقع في خطأ التقليد، غير أنها وبعد الاطلاع على تفاصيل الدور وافقت باعتباره يحمل رسالة إيجابية.

وأضافت فاطمة بلحميسي أن عملها مع المخرج جعفر قاسم الذي تعتبره أول من أدخل فكرة "السيتكوم" إلى الجزائر، وكذا الممثلين الذين تعاملت معهم كصالح أوقروت وسيد أحمد أقومي، صقل تجربتها الفنية وأضاف إلى رصيدها الكثير، كما استمتعت كثيرا بأداء دورها في العمل رغم صعوبته.

يذكر أن حلقة "البكالوريا2" حققت نجاحا منقطع النظير، وهو ما تنبأ به المخرج جعفر قاسم في حوار سابق جمعه بـ"الشروق "، حيث اعتبر الكثير من المشاهدين أن الحلقة لم تخل من الرسائل المشفرة ما جعلها حلقة غير عادية.