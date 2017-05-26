كشفت شركة الطاسيلي للطيران، الإثنين، عن عرض ترويجي جديد يخص تخفيض في سعر تذكرة السفر من ثلاثة مطارات بالشمال نحو مطارات الجنوب وهي تمنراست، جانت، أدرار، إيليزي، غرداية، الوادي، بشار، وعين صالح.
ويكشف العرض عن تخفيض يخص الرحلات بين مطارات أقصى الجنوب، بنسبة 50 من المائة، والذي يخص كل من مطارات، أدرار، تمنراست، بشار، إيليزي، وجانت، حيث خفضت الشركة التسعيرة بالنسبة لهذه المناطق نحو مطارات العاصمة ووهران بـ50 من المائة، بينما استفادت مطارات كل من وادي سوف، وغرداية نحو مطارات العاصمة وعنابة وفق البرنامج الحالي للرحلات من تخفيض بنسبة 25 من المائة فقط.
ويخص العرض المعلن من طرف الشركة، الفترة من 26 ماي إلى غاية، 31 أوت القادم، بينما يخص اقتناء التذاكر أيضا والسفر، نفس الفترة، كما تضمن العرض كذلك تخفيض استثنائي، يخص الرحلة الوحيدة بين مطارين بالجنوب، وهما مطارا إيليزي وجانت بتخفيض بنسبة 25 من المائة، غير أن اللافت، هو ما صرح به أحد المسافرين كان في رحلة من مطار العاصمة إلى مدينة جانت من أنه لم يستفد من التخفيض الذي أقرته الشركة، حيث تنقل الثلاثاء في الرحلة نحو مطار جانت قادما من العاصمة، بنفس التسعيرة المطبقة في وقت سابق، حيث دفع مبلغ التذكرة بقيمتها الكاملة 100 من المائة، وهو ما يرجح أن يكون العرض يخص عددا محدودا من المقاعد على متن كل رحلة، كما يتم تطبيقه من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية والذي يقدر عند هذه الأخيرة بـ 30 من المائة تخص 10 مقاعد من كل رحلة نحو 10 مطارات بالجنوب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"غولف" و"إيبيزا" الجزائريتان جاهزتان و"سوفاك" يعد بـ12 ألف سيارة
2صبّ زيادات معاشات 3 ملايين متقاعد بداية من جوان!
3طيران الطاسيلي تخفض التذاكر بـ 50 من المائة نحو الجنوب
Français English
الرأي
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
أحد المسافرين نفى دخول العرض حيّز التنفيذ
طيران الطاسيلي تخفض التذاكر بـ 50 من المائة نحو الجنوب
ب. طواهرية
كشفت شركة الطاسيلي للطيران، الإثنين، عن عرض ترويجي جديد يخص تخفيض في سعر تذكرة السفر من ثلاثة مطارات بالشمال نحو مطارات الجنوب وهي تمنراست، جانت، أدرار، إيليزي، غرداية، الوادي، بشار، وعين صالح.
تغطيات ذات صلة
طيران الطاسيلي تخفض التذاكر بـ 50 من المائة نحو الجنوب
صبّ زيادات معاشات 3 ملايين متقاعد بداية من جوان!
تأجيل الإفراج عن قائمة المهن الشاقة من رمضان إلى ديسمبر
نحو إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات
ميزانية الجزائريين لسنة 2018 بـ 55 دولار كسعر مرجعي للنفط!
ويكشف العرض عن تخفيض يخص الرحلات بين مطارات أقصى الجنوب، بنسبة 50 من المائة، والذي يخص كل من مطارات، أدرار، تمنراست، بشار، إيليزي، وجانت، حيث خفضت الشركة التسعيرة بالنسبة لهذه المناطق نحو مطارات العاصمة ووهران بـ50 من المائة، بينما استفادت مطارات كل من وادي سوف، وغرداية نحو مطارات العاصمة وعنابة وفق البرنامج الحالي للرحلات من تخفيض بنسبة 25 من المائة فقط.
ويخص العرض المعلن من طرف الشركة، الفترة من 26 ماي إلى غاية، 31 أوت القادم، بينما يخص اقتناء التذاكر أيضا والسفر، نفس الفترة، كما تضمن العرض كذلك تخفيض استثنائي، يخص الرحلة الوحيدة بين مطارين بالجنوب، وهما مطارا إيليزي وجانت بتخفيض بنسبة 25 من المائة، غير أن اللافت، هو ما صرح به أحد المسافرين كان في رحلة من مطار العاصمة إلى مدينة جانت من أنه لم يستفد من التخفيض الذي أقرته الشركة، حيث تنقل الثلاثاء في الرحلة نحو مطار جانت قادما من العاصمة، بنفس التسعيرة المطبقة في وقت سابق، حيث دفع مبلغ التذكرة بقيمتها الكاملة 100 من المائة، وهو ما يرجح أن يكون العرض يخص عددا محدودا من المقاعد على متن كل رحلة، كما يتم تطبيقه من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية والذي يقدر عند هذه الأخيرة بـ 30 من المائة تخص 10 مقاعد من كل رحلة نحو 10 مطارات بالجنوب.