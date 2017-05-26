أحد المسافرين نفى دخول العرض حيّز التنفيذ طيران الطاسيلي تخفض التذاكر بـ 50 من المائة نحو الجنوب

كشفت شركة الطاسيلي للطيران، الإثنين، عن عرض ترويجي جديد يخص تخفيض في سعر تذكرة السفر من ثلاثة مطارات بالشمال نحو مطارات الجنوب وهي تمنراست، جانت، أدرار، إيليزي، غرداية، الوادي، بشار، وعين صالح.

ويكشف العرض عن تخفيض يخص الرحلات بين مطارات أقصى الجنوب، بنسبة 50 من المائة، والذي يخص كل من مطارات، أدرار، تمنراست، بشار، إيليزي، وجانت، حيث خفضت الشركة التسعيرة بالنسبة لهذه المناطق نحو مطارات العاصمة ووهران بـ50 من المائة، بينما استفادت مطارات كل من وادي سوف، وغرداية نحو مطارات العاصمة وعنابة وفق البرنامج الحالي للرحلات من تخفيض بنسبة 25 من المائة فقط.

ويخص العرض المعلن من طرف الشركة، الفترة من 26 ماي إلى غاية، 31 أوت القادم، بينما يخص اقتناء التذاكر أيضا والسفر، نفس الفترة، كما تضمن العرض كذلك تخفيض استثنائي، يخص الرحلة الوحيدة بين مطارين بالجنوب، وهما مطارا إيليزي وجانت بتخفيض بنسبة 25 من المائة، غير أن اللافت، هو ما صرح به أحد المسافرين كان في رحلة من مطار العاصمة إلى مدينة جانت من أنه لم يستفد من التخفيض الذي أقرته الشركة، حيث تنقل الثلاثاء في الرحلة نحو مطار جانت قادما من العاصمة، بنفس التسعيرة المطبقة في وقت سابق، حيث دفع مبلغ التذكرة بقيمتها الكاملة 100 من المائة، وهو ما يرجح أن يكون العرض يخص عددا محدودا من المقاعد على متن كل رحلة، كما يتم تطبيقه من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية والذي يقدر عند هذه الأخيرة بـ 30 من المائة تخص 10 مقاعد من كل رحلة نحو 10 مطارات بالجنوب.