فضائح الرياضة الجزائرية في الألعاب الأولمبية بـ"ريو" براهمية في مواجهة توفيق مخلوفي في "راب نيوز واه"

عاد البرنامج الفكاهي الساخر "راب نيوز واه" الذي يعده ويقدمه الممثل محمد ايبدري ويعرض على قنوات "الشروق" طوال شهر رمضان الكريم إلى الإخفاقات التي طالت الرياضة الجزائرية في الألعاب الأولمبية الماضية التي احتضنتها "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرا، وكذا إلى الفضائح التي فجرها البطل توفيق مخلوفي وأخرى.

يتميز برنامج محمد إيبدري "راب نيوز واه" بتماشيه مع الأحداث السياسية والاجتماعية والتربوية داخل الجزائر، فبعد تطرقه في العددين الماضيين الموافقين للأول والثاني من رمضان إلى الفساد في الإدارة وواقع المدرسة الجزائرية، ناقش في الحلقة الثالثة من برنامجه إخفاقات الرياضية الجزائرية في المحافل الدولية لاسيما بأكبر تظاهرة رياضية هي الألعاب الأولمبية وكذا تناوله بطريقة ساخرة كيفية تحضير الرياضي الجزائري لهذا الألعاب في غياب الإمكانيات المادية وحتى المعنوية والتي أثرت سلبا وبدرجة كبيرة في عدم حصول الجزائر ولو على ميدالية برونزية.

"راب نيوز واه" شرّح هذا الواقع المؤسف في فقراته المتنوعة ضمن قالب فكاهي ساخر يعتمد على الغناء تارة وعلى الرقص تارة أخرى، فضلا عن استعمال أزياء مختلفة تتلاءم والقضية المعالجة.

فعاد في حلقة امس الأول، إلى ما وصفه معدو البرنامج بـ"طراطقية" في إشارة إلى عمار براهمية رئيس الوفد الجزائري في أولمبياد ريو الذي طالته اتهامات كثيرة من طرف بعض الرياضيين المشاركين في هذه الدورة عقب النتائج الكارثية المسجلة باستثناء الميداليتين اللتين حاز عليهما العداء توفيق مخلوفي.

وجاء في فقرة من فقرات البرنامج: "أرحب نفسي معكم مسؤول البعثة طراطقية "بهدلوني" وقالوا بخصوصي كلام سيء، قالوا بأنني المسؤول على الفضيحة، أخذنا رياضيين وقمنا بتربصات وهدفنا كان الفوز بالمدياليات".

ويضيف المنشط على لسان الرياضيين: "يقول الرياضيون أنّ المسؤولين كذبوا علينا ولم يمنحونا سنتيما واحدا"، ثمّ يرد طراطقية (براهمية) على حدّ تعبير منشط الحصة: "كذابين ونملك الفاتورة أرسلناهم لإجراء تربص في سنغافورة، ومن يتهمني لا يملك أي دليل ضدي، انهم يحسدونني، وتحركهم أياد خارجية، لدي ملفات عنهم ولا أريد فضحهم"، لكن يكون الرد من قبل الشعب بقول المنشط: "أحشم، كيف ترانا، الشعب فاق بيكم...".

وتهكم البرنامج على طريقة التحضير للألعاب الأولمبية من خلال الوسائل البدائية التي لجأ إليها رياضيون أمثال العداء الأولمبي العربي بورعدة الذي تدرب بوسائل بسيطة جدا منها حوض حمام وقارورات ماء مجمدة لاسترجاع طاقته المبذولة في السباقات التي أجراها.