إثر تسريب "فيديو غير أخلاقي"‏ عمال "نفطال" يطالبون برحيل الرئيس المدير العام ‏للشركة‎!‎

طالب عمال مؤسسة "نفطال" المحتجين، الثلاثاء، ‏بالمديرية العامة، برحيل الرئيس المدير العام حسين ‏ريزو، على خلفية تسريب "فيديو غير أخلاقي"، دفع ‏العمال بالخروج في وقفات احتجاجية بعديد الولايات.‏

وأكد أمين عام الفرع النقابي لعمال "نفطال" ‏بالمديرية العامة، سفيان حلوة، لـ"الشروق"، أن ‏الوقفة الاحتجاجية مردها ما أسماه سوء تسيير المدير ‏العام وحاشيته طيلة السنوات الماضية، والتهميش ‏وسياسة الإقصاء التي تعرض لها عشرات الإطارات ‏والموظفين، موضحا أن "الفيديو غير الأخلاقي"، ‏كان النقطة التي أفاضت الكأس وأخرجت العمال ‏عبر جميع مديريات الوطن للمطالبة بتنحيته من ‏منصبه، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية أوسع ‏وشل محطات البنزين في حالة بقاء الرئيس المدير ‏العام في منصبه.‏

من جهته، أوضح المدير المركزي للشؤون القانونية ‏بالمؤسسة، رمضان عبد الكريم، أن احتجاج العمال ‏غير قانوني لعدم تقديمهم أي إشعار بالتوقف عن ‏العمل، رافضا التعليق على الفيديو الذي تداوله ‏العمال، معتبرا ذلك أمورا شخصية، فيما أكد أن ‏المؤسسة رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين شوهوا ‏سمعة إطارات ومسؤولين بالمؤسسة عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي.‏

من جهته، ذكر الأمين العام لنقابة العمال لزهر ‏عجرود، أنه لا توجد أرضية مطالب رسمية استدعت ‏توقف العمال عن العمل، أما فيما يتعلق بالفيديو الذي ‏تم تداوله، فقد أوضح أن الأمر شخصي لا يمكن ‏الحديث عنه.‏