طالب عمال مؤسسة "نفطال" المحتجين، الثلاثاء، بالمديرية العامة، برحيل الرئيس المدير العام حسين ريزو، على خلفية تسريب "فيديو غير أخلاقي"، دفع العمال بالخروج في وقفات احتجاجية بعديد الولايات.
وأكد أمين عام الفرع النقابي لعمال "نفطال" بالمديرية العامة، سفيان حلوة، لـ"الشروق"، أن الوقفة الاحتجاجية مردها ما أسماه سوء تسيير المدير العام وحاشيته طيلة السنوات الماضية، والتهميش وسياسة الإقصاء التي تعرض لها عشرات الإطارات والموظفين، موضحا أن "الفيديو غير الأخلاقي"، كان النقطة التي أفاضت الكأس وأخرجت العمال عبر جميع مديريات الوطن للمطالبة بتنحيته من منصبه، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية أوسع وشل محطات البنزين في حالة بقاء الرئيس المدير العام في منصبه.
من جهته، أوضح المدير المركزي للشؤون القانونية بالمؤسسة، رمضان عبد الكريم، أن احتجاج العمال غير قانوني لعدم تقديمهم أي إشعار بالتوقف عن العمل، رافضا التعليق على الفيديو الذي تداوله العمال، معتبرا ذلك أمورا شخصية، فيما أكد أن المؤسسة رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين شوهوا سمعة إطارات ومسؤولين بالمؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهته، ذكر الأمين العام لنقابة العمال لزهر عجرود، أنه لا توجد أرضية مطالب رسمية استدعت توقف العمال عن العمل، أما فيما يتعلق بالفيديو الذي تم تداوله، فقد أوضح أن الأمر شخصي لا يمكن الحديث عنه.
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إثر تسريب "فيديو غير أخلاقي"
عمال "نفطال" يطالبون برحيل الرئيس المدير العام للشركة!
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
طالب عمال مؤسسة "نفطال" المحتجين، الثلاثاء، بالمديرية العامة، برحيل الرئيس المدير العام حسين ريزو، على خلفية تسريب "فيديو غير أخلاقي"، دفع العمال بالخروج في وقفات احتجاجية بعديد الولايات.
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وأكد أمين عام الفرع النقابي لعمال "نفطال" بالمديرية العامة، سفيان حلوة، لـ"الشروق"، أن الوقفة الاحتجاجية مردها ما أسماه سوء تسيير المدير العام وحاشيته طيلة السنوات الماضية، والتهميش وسياسة الإقصاء التي تعرض لها عشرات الإطارات والموظفين، موضحا أن "الفيديو غير الأخلاقي"، كان النقطة التي أفاضت الكأس وأخرجت العمال عبر جميع مديريات الوطن للمطالبة بتنحيته من منصبه، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية أوسع وشل محطات البنزين في حالة بقاء الرئيس المدير العام في منصبه.
من جهته، أوضح المدير المركزي للشؤون القانونية بالمؤسسة، رمضان عبد الكريم، أن احتجاج العمال غير قانوني لعدم تقديمهم أي إشعار بالتوقف عن العمل، رافضا التعليق على الفيديو الذي تداوله العمال، معتبرا ذلك أمورا شخصية، فيما أكد أن المؤسسة رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين شوهوا سمعة إطارات ومسؤولين بالمؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهته، ذكر الأمين العام لنقابة العمال لزهر عجرود، أنه لا توجد أرضية مطالب رسمية استدعت توقف العمال عن العمل، أما فيما يتعلق بالفيديو الذي تم تداوله، فقد أوضح أن الأمر شخصي لا يمكن الحديث عنه.