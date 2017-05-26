سيستفيد عمال مؤسسة بريد الجزائر من منحتي المردودية الفردية والجماعية (PRI/PRC) بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2017، على اعتبار أن فوج العمل المكلف بالملف نصب في 22 من ذات الشهر.
وأفادت مصادر عليمة من مؤسسة بريد الجزائر بأنه تقرر احتساب منحتي المردودية الفردية والجماعية للعمال بأثر رجعي من تاريخ 1 جانفي 2017، وهو الشهر الذي تم فيه تنصيب فوج العمل المكلف بمتابعة ملف منحتي المردودية الجماعية والفردية.
وبحسب ذات المصدر، فإن الملف بين أيد أمينة، وهو معقد يتطلب القليل من الوقت لوضع وضبط الميكانيزمات التي بواسطتها يتم تقييم مردودية كل عامل وفي كل قسم ومصلحة من المؤسسة، موضحا أن عمال الشبابيك مثلا، عملية تقييمهم سهلة وتتم بنظام معلوماتي، لكن تقييم بقية الموظفين في المصالح الأخرى هو الذي يتطلب الكثير من الجهد لوضع ميكانزيمات فعالة.
وأوضحت مصادرنا أن المؤسسة قررت الانتقال من اعتماد المنحة جزافيا إلى اعتماد تقييم فعلي عن نشاط ومردودية حقيقية وليست جزافية، مشيرة إلى أن العمال من الممكن أن يستفيدوا من المنحة أواخر السنة أو بداية العام المقبل.
وسيتم احتساب منحتي المردودية الفردية والجامعية لعمال البريد على شاكلة تلك التي يستفيد منها عمال التربية، بدفعها أربع مرات في السنة (مرة كل 3 أشهر) وتحتسب بعدد العمليات المنجزة أو الآلية التي تم الاتفاق عليها مضروبة في نسبة معينة من الأجر القاعدي على الأرجح هي 40 بالمائة وفق مصادر متطابقة من المؤسسة.
وكانت الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية لمؤسسة بريد الجزائر قد اتخذت إجراء قبل أن يقضي بجعل أقصى حد لعمليات الاقتطاع للقروض المعوضة في إطار الخدمات الاجتماعية هو 5 آلاف دينار لجميع القروض الممنوحة، بعد أن كان سابقا يقدر بـ 10 آلاف دينار لقروض السكن.
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مصدر من مؤسسة بريد الجزائر لـ "الشروق":
منحتا المردودية الفردية والجماعية بأثر رجعي من 1 جانفي 2017
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
سيستفيد عمال مؤسسة بريد الجزائر من منحتي المردودية الفردية والجماعية (PRI/PRC) بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2017، على اعتبار أن فوج العمل المكلف بالملف نصب في 22 من ذات الشهر.
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منحتا المردودية الفردية والجماعية بأثر رجعي من 1 جانفي 2017
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وأفادت مصادر عليمة من مؤسسة بريد الجزائر بأنه تقرر احتساب منحتي المردودية الفردية والجماعية للعمال بأثر رجعي من تاريخ 1 جانفي 2017، وهو الشهر الذي تم فيه تنصيب فوج العمل المكلف بمتابعة ملف منحتي المردودية الجماعية والفردية.
وبحسب ذات المصدر، فإن الملف بين أيد أمينة، وهو معقد يتطلب القليل من الوقت لوضع وضبط الميكانيزمات التي بواسطتها يتم تقييم مردودية كل عامل وفي كل قسم ومصلحة من المؤسسة، موضحا أن عمال الشبابيك مثلا، عملية تقييمهم سهلة وتتم بنظام معلوماتي، لكن تقييم بقية الموظفين في المصالح الأخرى هو الذي يتطلب الكثير من الجهد لوضع ميكانزيمات فعالة.
وأوضحت مصادرنا أن المؤسسة قررت الانتقال من اعتماد المنحة جزافيا إلى اعتماد تقييم فعلي عن نشاط ومردودية حقيقية وليست جزافية، مشيرة إلى أن العمال من الممكن أن يستفيدوا من المنحة أواخر السنة أو بداية العام المقبل.
وسيتم احتساب منحتي المردودية الفردية والجامعية لعمال البريد على شاكلة تلك التي يستفيد منها عمال التربية، بدفعها أربع مرات في السنة (مرة كل 3 أشهر) وتحتسب بعدد العمليات المنجزة أو الآلية التي تم الاتفاق عليها مضروبة في نسبة معينة من الأجر القاعدي على الأرجح هي 40 بالمائة وفق مصادر متطابقة من المؤسسة.
وكانت الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية لمؤسسة بريد الجزائر قد اتخذت إجراء قبل أن يقضي بجعل أقصى حد لعمليات الاقتطاع للقروض المعوضة في إطار الخدمات الاجتماعية هو 5 آلاف دينار لجميع القروض الممنوحة، بعد أن كان سابقا يقدر بـ 10 آلاف دينار لقروض السكن.