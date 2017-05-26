تعيش عديد العائلات هذه الأيام بمناطق مختلفة، حالة من الذعر، بسبب تعقد صحة أطفالهم أكثرهم من الرضع، استدعت حالة البعض نقلهم إلى الاستعجالات الطبية بسبب تعرضهم للحمى مع ارتفاع قياسي في درجات حرارة الجسم، لازمها إسهال حاد وقيؤ، وهي الأعراض التي أجبرت الأولياء على الترحال من طبيب إلى آخر لإيجاد العلاج المناسب لحالة تدوم 6 أيام كاملة رغم أخذ المضادات الحيوية في وقت ما يزال يتوافد أعداد من المرضى على مختلف العيادات حاملين الأعراض نفسها.
فبولاية تيبازة تذكر شهادات بعض العائلات التي أجبرت على تحويل أبنائها الحاملين للأعراض المذكورة سالفا نحو عيادات طبية، أن حالات عديدة مشابهة وجدت بذات العيادات المقصودة لأطفال يعانون من حمى عالية وإسهال مرافق لقيئ وآلام في البطن، وهي العلامات التي شخصها عديد الأطباء الذين وقفوا على تلك الحالات على أنها فيروس متواجد بالجو ومعد، حيث بإمكانه الانتقال من طفل إلى آخر بسهولة.. حالات مشابهة تم رصدها بولاية عين الدفلى والبليدة لرضع وأطفال تدوم حالتهم ما بين 5 و7 أيام لتبدأ الأعراض في التلاشي إلى أن يتعافى المريض. وللاستفسار عن القضية، فقد استبعد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، وجود أي مؤشرات غير عادية أو وضعية صحية خطيرة تستدعي الحيطة والاستنفار والإخطار لمرض معروف أو غير معروف أو انتشار لحالات معقدة تفرض في حالة ثبوتها إخطار مديريات الصحة، مديريات الوقاية وحتى الوزارة الوصية تتخللها تحقيقات محلية، جهوية وحتى وطنية على حساب الوضعية الوبائية.
ولم يخف مرابط إمكانية انتشار العدوى تزامنا وحلول فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو، فـ 80 بالمئة منها تعود للفيروسات والبكتيريا التي تجد من الرطوبة والحرارة ظروفا ملائمة لتكاثر الجراثيم، ما يتطلب ـ حسبه- العناية الكافية بشروط الحفظ والتبريد للمواد الاستهلاكية لا سيما ما تعلق منها بتلك الموجهة للتسويق، حيث يعمد البعض إلى البيع بقارعة الطرقات وتحت أشعة الشمس والغبار، داعيا الأولياء إلى احترام شروط النظافة واتباع الإرشادات الطبية ما تعلق منها بالتعقيم والرضاعة مع تعويض المرضى جفافهم بمنحهم الكثير من الماء.
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انتشار إسهال وحمى بين الأطفال والرضع في عدة ولايات
راضية مرباح
تعيش عديد العائلات هذه الأيام بمناطق مختلفة، حالة من الذعر، بسبب تعقد صحة أطفالهم أكثرهم من الرضع، استدعت حالة البعض نقلهم إلى الاستعجالات الطبية بسبب تعرضهم للحمى مع ارتفاع قياسي في درجات حرارة الجسم، لازمها إسهال حاد وقيؤ، وهي الأعراض التي أجبرت الأولياء على الترحال من طبيب إلى آخر لإيجاد العلاج المناسب لحالة تدوم 6 أيام كاملة رغم أخذ المضادات الحيوية في وقت ما يزال يتوافد أعداد من المرضى على مختلف العيادات حاملين الأعراض نفسها.
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فبولاية تيبازة تذكر شهادات بعض العائلات التي أجبرت على تحويل أبنائها الحاملين للأعراض المذكورة سالفا نحو عيادات طبية، أن حالات عديدة مشابهة وجدت بذات العيادات المقصودة لأطفال يعانون من حمى عالية وإسهال مرافق لقيئ وآلام في البطن، وهي العلامات التي شخصها عديد الأطباء الذين وقفوا على تلك الحالات على أنها فيروس متواجد بالجو ومعد، حيث بإمكانه الانتقال من طفل إلى آخر بسهولة.. حالات مشابهة تم رصدها بولاية عين الدفلى والبليدة لرضع وأطفال تدوم حالتهم ما بين 5 و7 أيام لتبدأ الأعراض في التلاشي إلى أن يتعافى المريض. وللاستفسار عن القضية، فقد استبعد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، وجود أي مؤشرات غير عادية أو وضعية صحية خطيرة تستدعي الحيطة والاستنفار والإخطار لمرض معروف أو غير معروف أو انتشار لحالات معقدة تفرض في حالة ثبوتها إخطار مديريات الصحة، مديريات الوقاية وحتى الوزارة الوصية تتخللها تحقيقات محلية، جهوية وحتى وطنية على حساب الوضعية الوبائية.
ولم يخف مرابط إمكانية انتشار العدوى تزامنا وحلول فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو، فـ 80 بالمئة منها تعود للفيروسات والبكتيريا التي تجد من الرطوبة والحرارة ظروفا ملائمة لتكاثر الجراثيم، ما يتطلب ـ حسبه- العناية الكافية بشروط الحفظ والتبريد للمواد الاستهلاكية لا سيما ما تعلق منها بتلك الموجهة للتسويق، حيث يعمد البعض إلى البيع بقارعة الطرقات وتحت أشعة الشمس والغبار، داعيا الأولياء إلى احترام شروط النظافة واتباع الإرشادات الطبية ما تعلق منها بالتعقيم والرضاعة مع تعويض المرضى جفافهم بمنحهم الكثير من الماء.