أدت حوادث المرور عبر القطر الوطني خلال ثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان، إلى مقتل 18جزائريا، وجرح 60 آخر، وقعت أغلبها بين ساعة الظهر والرابعة زوالا، أو مع اقتراب وقت الإفطار، يؤكد رجال الحماية المدنية، أن النعاس وقلة النوم سبب يمثل نسبة 60 بالمائة من الأسباب الأخرى.
وأحصت ذات المصالح معدل 10 حوادث مرور مميتة عبر القطر الوطني في اليوم، حيث سجلت في اليوم الأول للشهر الكريم المصادف لـ 27 ماي 2017، 12 قتيلا و26 جريحا، وفي اليوم الثاني، 6 قتلى و21 جريحا، بينما تراجعت هذه الحوادث أول أمس، إلى 13 جريحا منهم 7 جرحى في ولاية مستغانم و6 في ولاية سطيف، دون تسجيل وفيات.
وقال نسيم برناوي، المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، إن أغلب هذه الحوادث سببها قلة النوم والتعب، خاصة أن شهر رمضان لهذه المرة يتميز بـ 17 ساعة صوما، وبطقس حار، ما يجعل الجزائريين يحولون ليلهم إلى نهار. وأشار إلى أن الحذر مطلوب خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان.
كما أكد أن أغلب الحوادث المسجلة وقعت في فترة ما بين الظهر والرابعة زوالا ومنها ما وقع في السادسة صباحا أو مع اقتراب وقت الإفطار.
وأوضح أن هذه الإحصائيات مقتصرة على حوادث مميتة فقط، حيث إن عدد الحوادث بصفة عامة يفوق هذه المعطيات.
من جهته، أكد الملازم صادق كمال، ممثل خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، أن العاصمة وحدها سجلت ما بين 27 ماي و29 ماي الجاري، 56 حادثا تسبب في جرح 64 ضحية، 17 حادثا كان في اليوم الأول، وأدى إلى تسجيل 24 جريحا بينهم 4 نساء، وفي اليوم الثاني 21 حادث مرور تسبب في جرح 22 مواطنا بينهم نساء، أما اليوم الثالث لشهر رمضان فتم فيه تسجيل 18 حادثا أدى إلى 18 جريحا بينهم 3 نساء.
في الأيام الثلاثة الأولى لرمضان، يشير صادق كمال، تم التدخل في 5 حوادث مرور وقعت مع اقتراب وقت الإفطار.
من جهته، قال البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث"فورام"، إن 60 بالمائة من حوادث المرور المسجلة خلال شهر رمضان، يرجع السبب فيها إلى النعاس وقلة النوم، حيث يصبح معدل نوم الجزائريين حسبه، 3 ساعات في حين إن المعدل الطبيعي للنوم هو ثلث 24 ساعة أي بمتوسط 8 ساعات. وأوضح أن قلة النوم أو اضطرابه يؤدي إلى إفراز مواد كيمياوية في الجسم تسبب القلق، كما يؤثر نقص النوم على الأعصاب والمخ مما يؤدي إلى نقص الوعي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1هذه ملابسات إطلاق وزير الشؤون الدينية الأسبق النار على زوجته
2نفطال في قلب فضيحة أخلاقية
3بن عقون ينشر صحيفة السوابق العدلية الجديدة
4زعلان في زيارة مفاجئة إلى مشاريع النقل والأشغال العمومية بالعاصمة
5زيادة 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
وفاة 18 جزائريا وعشرات الجرحى خلال ثلاثة أيام
مجازر مرورية بسبب النوم على المقود
وهيبة سليماني
أدت حوادث المرور عبر القطر الوطني خلال ثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان، إلى مقتل 18جزائريا، وجرح 60 آخر، وقعت أغلبها بين ساعة الظهر والرابعة زوالا، أو مع اقتراب وقت الإفطار، يؤكد رجال الحماية المدنية، أن النعاس وقلة النوم سبب يمثل نسبة 60 بالمائة من الأسباب الأخرى.
تغطيات ذات صلة
المعارضة تحتشد تحت قبة البرلمان للطعن في التشريعيات!
أويحيى هو من أبلغ سلال بمغادرته الحكومة!
مجازر مرورية بسبب النوم على المقود
أويحيى يزاول نشاطاته.. ولا يتكلم من أجل الكلام
"متقاعدون" ضمن قائمة المصححين لأوراق "السانكيام"
وأحصت ذات المصالح معدل 10 حوادث مرور مميتة عبر القطر الوطني في اليوم، حيث سجلت في اليوم الأول للشهر الكريم المصادف لـ 27 ماي 2017، 12 قتيلا و26 جريحا، وفي اليوم الثاني، 6 قتلى و21 جريحا، بينما تراجعت هذه الحوادث أول أمس، إلى 13 جريحا منهم 7 جرحى في ولاية مستغانم و6 في ولاية سطيف، دون تسجيل وفيات.
وقال نسيم برناوي، المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، إن أغلب هذه الحوادث سببها قلة النوم والتعب، خاصة أن شهر رمضان لهذه المرة يتميز بـ 17 ساعة صوما، وبطقس حار، ما يجعل الجزائريين يحولون ليلهم إلى نهار. وأشار إلى أن الحذر مطلوب خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان.
كما أكد أن أغلب الحوادث المسجلة وقعت في فترة ما بين الظهر والرابعة زوالا ومنها ما وقع في السادسة صباحا أو مع اقتراب وقت الإفطار.
وأوضح أن هذه الإحصائيات مقتصرة على حوادث مميتة فقط، حيث إن عدد الحوادث بصفة عامة يفوق هذه المعطيات.
من جهته، أكد الملازم صادق كمال، ممثل خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، أن العاصمة وحدها سجلت ما بين 27 ماي و29 ماي الجاري، 56 حادثا تسبب في جرح 64 ضحية، 17 حادثا كان في اليوم الأول، وأدى إلى تسجيل 24 جريحا بينهم 4 نساء، وفي اليوم الثاني 21 حادث مرور تسبب في جرح 22 مواطنا بينهم نساء، أما اليوم الثالث لشهر رمضان فتم فيه تسجيل 18 حادثا أدى إلى 18 جريحا بينهم 3 نساء.
في الأيام الثلاثة الأولى لرمضان، يشير صادق كمال، تم التدخل في 5 حوادث مرور وقعت مع اقتراب وقت الإفطار.
من جهته، قال البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث"فورام"، إن 60 بالمائة من حوادث المرور المسجلة خلال شهر رمضان، يرجع السبب فيها إلى النعاس وقلة النوم، حيث يصبح معدل نوم الجزائريين حسبه، 3 ساعات في حين إن المعدل الطبيعي للنوم هو ثلث 24 ساعة أي بمتوسط 8 ساعات. وأوضح أن قلة النوم أو اضطرابه يؤدي إلى إفراز مواد كيمياوية في الجسم تسبب القلق، كما يؤثر نقص النوم على الأعصاب والمخ مما يؤدي إلى نقص الوعي.