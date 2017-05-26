سيشهد قطاع التربية بالمسيلة نهاية شهر أوت المقبل، خروج 1020 موظف في سياق عملية الإحالة على التقاعد، واستنادا إلى القائمة الاسمية التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن أغلب المحالين أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالإضافة إلى نسبة من الإداريين من بينهم ما لا يقل عن 300 امرأة.
وقد طلبت مصلحة المستخدمين بمديرية التربية من السيدات البالغات 52 سنة فما فوق ولديهن 3 أطفال التقرب من المصالح المعنية، حيث فتحت لهذا الغرض مدرسة أول نوفمبر غير بعيد عن مديرية التربية.
ونفس الطلب وجه إلى الموظفين والمعلمين من الرجال المولودين خلال 1957 والمذكورة أسماؤهم في القائمة، وربط مصدرنا ذلك بعمليات وترتيبات إدارية بحتة لإتمام مختلف الوثائق المطلوبة وكل ما يتعلق بملف التقاعد الذي من المفترض أنه قدم منتصف السنة بناء على طلبات الأساتذة والموظفين.
ومما تجدر إليه الإشارة أن أغلب الذين تضمنتهم القائمة المكونة من 19 صفحة من مواليد الستينات ونسبة من الموظفين المولودين في منتصف السبعينات وأواخر الخمسينات، وأمام خروج هذا العدد الذي وصف بالضخم سيشهد قطاع التربية بالمسيلة خللا وعجزا في الأساتذة بداية من الدخول المدرسي القادم خاصة في الطور الابتدائي، على اعتبار أن وزارة التربية يقول هؤلاء ركزت في المسابقة على أساتذة المتوسط والثانوي وتحديدا في بعض المواد العلمية.
لكن ورغم اعتماد قائمة الاحتياط بالتعليم الابتدائي لسد العجز فإن الحاجة تبقى قائمة، خاصة بالمناطق النائية، بل حتى طريقة الاستنجاد بقائمة الراسبين في المسابقة التي تسميها الوزارة بقائمة الاحتياط، وهي العملية والطريقة إلى تلقى رفضا واسعا من قبل الشباب الراغب في الالتحاق بقطاع التربية والتعليم وحتى من قبل بعض النقابات الفاعلة، وقد كانت لنا الفرصة للحديث مع بعض الذين وردت أسماؤهم في القائمة، حيث أكدوا أنهم راضون عن مسارهم ورسالتهم الشريفة، وأنهم تمكنوا من تخريج أجيال، لكنهم في نفس غير راضين عن المتاعب التي اعترضتهم في قضايا كثيرة أبرزها الترقيات التي جاءت متأخرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1مروحيات لمطاردة "حراقة" جزائريين بسردينيا الإيطالية
2عمال "نفطال" يطالبون برحيل الرئيس المدير العام للشركة!
3سكان قرية نزلة يشلون البلدية والجزائرية للمياه
4طالبان يعتليان مبنى بجامعة المسيلة ويهددان بالإنتحار
5انتشار إسهال وحمى بين الأطفال والرضع في عدة ولايات
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
بعضهم تأسف على الترقيات التي جاءت متأخرة
إحالة 1020 موظف بقطاع التربية بالمسيلة على التقاعد
الطيب بوداود
سيشهد قطاع التربية بالمسيلة نهاية شهر أوت المقبل، خروج 1020 موظف في سياق عملية الإحالة على التقاعد، واستنادا إلى القائمة الاسمية التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن أغلب المحالين أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالإضافة إلى نسبة من الإداريين من بينهم ما لا يقل عن 300 امرأة.
تغطيات ذات صلة
إحالة 1020 موظف بقطاع التربية بالمسيلة على التقاعد
انتشار إسهال وحمى بين الأطفال والرضع في عدة ولايات
ملبنة جديدة بإنتاج 90 ألف لتر من الحليب يوميا بورقلة
عودة الصحافي جمال عليلات إلى أرض الوطن
عمال "نفطال" يطالبون برحيل الرئيس المدير العام للشركة!
وقد طلبت مصلحة المستخدمين بمديرية التربية من السيدات البالغات 52 سنة فما فوق ولديهن 3 أطفال التقرب من المصالح المعنية، حيث فتحت لهذا الغرض مدرسة أول نوفمبر غير بعيد عن مديرية التربية.
ونفس الطلب وجه إلى الموظفين والمعلمين من الرجال المولودين خلال 1957 والمذكورة أسماؤهم في القائمة، وربط مصدرنا ذلك بعمليات وترتيبات إدارية بحتة لإتمام مختلف الوثائق المطلوبة وكل ما يتعلق بملف التقاعد الذي من المفترض أنه قدم منتصف السنة بناء على طلبات الأساتذة والموظفين.
ومما تجدر إليه الإشارة أن أغلب الذين تضمنتهم القائمة المكونة من 19 صفحة من مواليد الستينات ونسبة من الموظفين المولودين في منتصف السبعينات وأواخر الخمسينات، وأمام خروج هذا العدد الذي وصف بالضخم سيشهد قطاع التربية بالمسيلة خللا وعجزا في الأساتذة بداية من الدخول المدرسي القادم خاصة في الطور الابتدائي، على اعتبار أن وزارة التربية يقول هؤلاء ركزت في المسابقة على أساتذة المتوسط والثانوي وتحديدا في بعض المواد العلمية.
لكن ورغم اعتماد قائمة الاحتياط بالتعليم الابتدائي لسد العجز فإن الحاجة تبقى قائمة، خاصة بالمناطق النائية، بل حتى طريقة الاستنجاد بقائمة الراسبين في المسابقة التي تسميها الوزارة بقائمة الاحتياط، وهي العملية والطريقة إلى تلقى رفضا واسعا من قبل الشباب الراغب في الالتحاق بقطاع التربية والتعليم وحتى من قبل بعض النقابات الفاعلة، وقد كانت لنا الفرصة للحديث مع بعض الذين وردت أسماؤهم في القائمة، حيث أكدوا أنهم راضون عن مسارهم ورسالتهم الشريفة، وأنهم تمكنوا من تخريج أجيال، لكنهم في نفس غير راضين عن المتاعب التي اعترضتهم في قضايا كثيرة أبرزها الترقيات التي جاءت متأخرة.