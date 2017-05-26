وكانت الجثث ممددة أرضاً في موقع الاعتداء الذي وقع في ساعة زحمة في الصباح ، فيما ارتفع عمود كثيف من الدخان الأسود من المنطقة التي تؤوي سفارات أجنبية.
وأفاد شهود، أن الشوارع كانت تغص بعشرات السيارات فيما كان الجرحى والتلميذات يهرعون إلى أماكن آمنة.
لم يتضح بعد هدف الاعتداء الذي يشير إلى تصاعد الاضطرابات في أفغانستان حيث تواجه قوات الأمن التي تعاني من الإصابات المتزايدة وفرار العناصر، صعوبة في التصدي لمتمردي حركة طالبان. ولا تسيطر الحكومة الأفغانية سوى على ثلث البلاد.
وبعد أكثر من ساعة على الانفجار، كانت سيارات الإسعاف لا تزال تنقل الجرحى إلى المستشفيات، وكانت عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة فيما رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عدد من المباني.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح: "للأسف ارتفعت الحصيلة إلى 80 شهيداً وأكثر من 300 جريح بينهم العديد من النساء والأطفال"، محذراً من أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل انتشال الجثث.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التي أفادت عن 320 جريحاً، أن الانتحاري فجر آلية محشوة بالمتفجرات في ساحة زنبق قرابة الساعة 08:30 (04:00 ت.غ). وأفادت في بيان أن "أكثر من خمسين سيارة دمرت أو تضررت".
ودعت الوزارة المواطنين إلى التبرع بالدم مؤكدة أن المستشفيات "بحاجة ماسة" إلى الدم.
ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها، لكن الاعتداء وقع في وقت بدأت حركة طالبان "هجوم الربيع" الذي تشنه كل سنة.
كما أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تبنى مؤخراً عدة اعتداءات وقعت في العاصمة الأفغانية بينها عملية تفجير قوية استهدفت قافلة من المدرعات التابعة للحلف الأطلسي وأوقعت ما لا يقل عن ثمانية قتلى و28 جريحاً في 3 ماي.
تضرر سفارات
وقال موفد الهند إلى أفغانستان مانبريت فوهرا لقناة "تايمز ناو" التلفزيونية، إن التفجير حدث على مسافة حوالي مائة متر من السفارة الهندية التي تقع بجوار العديد من السفارات الأخرى.
وقال "جميعنا بأمان، كل موظفينا وفرقنا بأمان. لكن الانفجار كان كبيراً جداً والمباني المجاورة بما فيها مبنانا تكبدت أضراراً جسيمة من تحطم زجاج ونوافذ وأبواب إلخ".
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع تويتر: "ندين بشدة التفجير الإرهابي في كابول. ونتوجه بأفكارنا إلى عائلات القتلى وبصلواتنا إلى الجرحى".
كذلك أدى الاعتداء إلى تحطم زجاج السفارة اليابانية وقال مسؤول في الخارجية اليابانية في طوكيو لوكالة فرانس برس: "أصيب اثنان من العاملين في السفارة اليابانية بجروح طفيفة" نتيجة شظايا الزجاج.
كما أفادت باريس عن أضرار لحقت بسفارتي فرنسا وألمانيا، لكنها أكدت أنه ليس لديها أي معلومات حول إصابات. فيما أفادت بلغاريا، أن أضراراً لحقت بسفارتها وتم إجلاء موظفيها.
وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس حذر من "سنة صعبة من جديد" للقوات الأجنبية والأفغانية في هذا البلد.
وتقدم القوات الأمريكية والأطلسية الدعم للقوات الأفغانية وأفاد مسؤول أمريكي كبير، أن البنتاغون سيطلب من البيت الأبيض إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان لكسر الجمود في المعارك مع طالبان.
وينتشر حالياً 8400 عسكري أمريكي في أفغانستان إلى جانب خمسة آلاف جندي من الحلفاء الأطلسيين، وهي يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأفغانية، بعدما وصل حجم الانتشار الأمريكي في هذا البلد إلى أكثر من مائة ألف عسكري قبل ست سنوات.
ووقع اعتداء كابول بعد سلسلة طويل من الهجمات شهدتها العاصمة الأفغانية. وسجلت الولاية المحيطة بالعاصمة أعلى حصيلة من القتلى في الفصل الأول من العام 2017، معظمهم من المدنيين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1من هو الزفزافي الذي أرعب المخزن؟
2الأمم المتحدة تعرض الوساطة بين المغرب والجزائر
3حركات طريفة لترامب أثناء عزف النشيد الأمريكي
4لافروف: شخصيات من خارج ليبيا اغتالت القذافي؟!
5سياسية بريطانية للمسلمين: النقاب سيختفي بعد 20 سنة
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
مجزرة في العاصمة الأفغانية
80 قتيلاً ومئات الجرحى في انفجار شاحنة مفخخة في كابول
أ ف ب - الشروق أونلاين
قتل ما لا يقل عن 80 شخصاً وأصيب المئات، الأربعاء، في انفجار قوي بشاحنة مفخخة وقع في الحي الدبلوماسي من كابول متسبباً بمجزرة في العاصمة الأفغانية وبإضرار مادية وصلت إلى مسافة مئات الأمتار.
تغطيات ذات صلة
80 قتيلاً ومئات الجرحى في انفجار شاحنة مفخخة في كابول
لافروف: شخصيات من خارج ليبيا اغتالت القذافي؟!
من هو الزفزافي الذي أرعب المخزن؟
الأمم المتحدة تعرض الوساطة بين المغرب والجزائر
حركات طريفة لترامب أثناء عزف النشيد الأمريكي
وكانت الجثث ممددة أرضاً في موقع الاعتداء الذي وقع في ساعة زحمة في الصباح ، فيما ارتفع عمود كثيف من الدخان الأسود من المنطقة التي تؤوي سفارات أجنبية.
وأفاد شهود، أن الشوارع كانت تغص بعشرات السيارات فيما كان الجرحى والتلميذات يهرعون إلى أماكن آمنة.
لم يتضح بعد هدف الاعتداء الذي يشير إلى تصاعد الاضطرابات في أفغانستان حيث تواجه قوات الأمن التي تعاني من الإصابات المتزايدة وفرار العناصر، صعوبة في التصدي لمتمردي حركة طالبان. ولا تسيطر الحكومة الأفغانية سوى على ثلث البلاد.
وبعد أكثر من ساعة على الانفجار، كانت سيارات الإسعاف لا تزال تنقل الجرحى إلى المستشفيات، وكانت عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة فيما رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عدد من المباني.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح: "للأسف ارتفعت الحصيلة إلى 80 شهيداً وأكثر من 300 جريح بينهم العديد من النساء والأطفال"، محذراً من أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل انتشال الجثث.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التي أفادت عن 320 جريحاً، أن الانتحاري فجر آلية محشوة بالمتفجرات في ساحة زنبق قرابة الساعة 08:30 (04:00 ت.غ). وأفادت في بيان أن "أكثر من خمسين سيارة دمرت أو تضررت".
ودعت الوزارة المواطنين إلى التبرع بالدم مؤكدة أن المستشفيات "بحاجة ماسة" إلى الدم.
ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها، لكن الاعتداء وقع في وقت بدأت حركة طالبان "هجوم الربيع" الذي تشنه كل سنة.
كما أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تبنى مؤخراً عدة اعتداءات وقعت في العاصمة الأفغانية بينها عملية تفجير قوية استهدفت قافلة من المدرعات التابعة للحلف الأطلسي وأوقعت ما لا يقل عن ثمانية قتلى و28 جريحاً في 3 ماي.
تضرر سفارات
وقال موفد الهند إلى أفغانستان مانبريت فوهرا لقناة "تايمز ناو" التلفزيونية، إن التفجير حدث على مسافة حوالي مائة متر من السفارة الهندية التي تقع بجوار العديد من السفارات الأخرى.
وقال "جميعنا بأمان، كل موظفينا وفرقنا بأمان. لكن الانفجار كان كبيراً جداً والمباني المجاورة بما فيها مبنانا تكبدت أضراراً جسيمة من تحطم زجاج ونوافذ وأبواب إلخ".
وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على موقع تويتر: "ندين بشدة التفجير الإرهابي في كابول. ونتوجه بأفكارنا إلى عائلات القتلى وبصلواتنا إلى الجرحى".
كذلك أدى الاعتداء إلى تحطم زجاج السفارة اليابانية وقال مسؤول في الخارجية اليابانية في طوكيو لوكالة فرانس برس: "أصيب اثنان من العاملين في السفارة اليابانية بجروح طفيفة" نتيجة شظايا الزجاج.
كما أفادت باريس عن أضرار لحقت بسفارتي فرنسا وألمانيا، لكنها أكدت أنه ليس لديها أي معلومات حول إصابات. فيما أفادت بلغاريا، أن أضراراً لحقت بسفارتها وتم إجلاء موظفيها.
وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس حذر من "سنة صعبة من جديد" للقوات الأجنبية والأفغانية في هذا البلد.
وتقدم القوات الأمريكية والأطلسية الدعم للقوات الأفغانية وأفاد مسؤول أمريكي كبير، أن البنتاغون سيطلب من البيت الأبيض إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان لكسر الجمود في المعارك مع طالبان.
وينتشر حالياً 8400 عسكري أمريكي في أفغانستان إلى جانب خمسة آلاف جندي من الحلفاء الأطلسيين، وهي يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأفغانية، بعدما وصل حجم الانتشار الأمريكي في هذا البلد إلى أكثر من مائة ألف عسكري قبل ست سنوات.
ووقع اعتداء كابول بعد سلسلة طويل من الهجمات شهدتها العاصمة الأفغانية. وسجلت الولاية المحيطة بالعاصمة أعلى حصيلة من القتلى في الفصل الأول من العام 2017، معظمهم من المدنيين.