مكلفة بإنجاز السكنات تسوية مستحقات 3500 مقاولة هذا الأسبوع

كشف رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين نبيل حجازي، الأربعاء، عن انطلاق، هذا الأسبوع، عملية تسوية المستحقات المالية لدفع ما يقارب 60 مليار دينار تسوية لمستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية.

وأوضح حجازي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن عدد المقاولات 3500 مؤسسة إنجاز السكنات التي هي في صدد انتظار تسديد مبالغ مستحقاتها المالية.

يشار إلى أن عملية دفع المستحقات تمس أكثر من 3 آلاف مقاولة من شأنها إنقاذ 900 مقاولة "مؤسسة" من الإفلاس.

وأبرز رئيس اللجنة التقنية لجمعية المقاولين الجزائريين، أن عدد المقاولات المتضررة يعادل ما يقارب 900، مضيفا أن قرار الحكومة الأخير يمنع إفلاس المقاولات حيث سيتم تخليص المقاولات تدريجيا، مؤكدا أن المقاولات التي لها مشاريع في طور الإنجاز و لها سيولة مالية فهذه غير معنية بالقرار، حسبه.

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد كشف يوم الجمعة الماضي، بأنه سيتم الأسبوع المقبل دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية.

وأوضح تبون خلال مراسم تنصيب وزير السكن والعمران والمدينة الجديد، يوسف شرفة أن "الصندوق الوطني للسكن سيدفع لفائدة مؤسسات الإنجاز 60 مليار دج هذا الأسبوع ليطوى بالتالي ملف المستحقات العالقة لهذه المؤسسات بشكل نهائي".