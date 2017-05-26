استقرت آراء قراء موقع "الشروق أون لاين"، على صواب قرار حركة مجتمع السلم، القاضي برفض المشاركة في الحكومة الجديدة بعد تصويت مجلس الشورى بأغلبية ساحقة على رفض العرض والاستمرار في صفوف المعارضة.
وأجمعت مشاركات القراء في نقاش أطلقه الموقع تضمن تساؤلات حول خلفيات وعواقب قرار حركة مجتمع السلم النأي بنفسها عن الإنخراط في الحكومة الجديدة ورفضها العرض الذي قدمته لها الرئاسة.
ويقول قارئ رمز لاسمه بـ"جزائري أصيل" من المهجر بأن "قرار حركة حمس برفض العرض للمشاركة في الحكومة كان قرارا صائبا، وهو قرار تؤيده القاعدة العريضة للحركة، وهو قرار يصب في مصلحة الوطن قبل المصلحة الحزبية".
وذكر القارئ جملة من الأسباب التي أدت إلى تبني الحركة لهذا القرار منها أن "السلطة ليست جادة في مسعاها، ولا تزال تراوغ وتناور وتتنصل من مسؤوليتها، ولا هم لها إلا تلميع صورتها ومحاولة توريط الأحزاب الجادة لتجريدها من مصداقيتها والنيل من شعبيتها.. كما أن السلطة لم تلب مطالب الحركة ولم تستجب لشروط الحركة للإنضمام للحكومة..".
وعبّر سليم عن رأيه بقوله "أعتقد أنه قرار حكيم إلى أبعد الحدود وسيرفع من أسهم حمس لدى الشعب الجزائري في الإستحقاقات القادمة، أما من يقول أن حمس ضيعت فرصة إبراز قدرات كوادرها فأنا لست معه في هذا الطرح لأن أي حزب تلزمه الأغلبية حتى يتمكن من بسط مشروعه السياسي والإقتصادي... لكن في نفس الوقت لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة هي: لا شك أن حمس ستتعرض للتضييق أو أشياء أخرى كنتيجة لموقفها هذا...وهذا أمر معروف جدا في الجزائر أي مبدأ (الجزرة أو الزرواطة)....وأظن أن هذا ما تخوف منه أبو جرة...".
ونفس الرأي قال به رابح من الجزائر وأضاف "موقف شجاع في زمن الخنوع وهذا لما تعطى الكلمة لأعضاء يقررون بكل حرية رغم انه متأخر وبما أن الانتخابات كانت مزورة فلتكن لديهم الشجاعة الكبرى ويستقيلوا من البرلمان المطعون في شرعيته".
وأضاف حسين الشاوي بأن "قرار حمس قرار استراتيجي لأنه يعتمد على قراءة معمقة للمشهد الوطني والإقليمي والدولي على جميع الأصعدة لأن الجزائر مهددة في أمنها ووحدتها ومستقبلها لذلك وجب عليها التخندق في صف المعارضة الايجابية لتقف سدا منيعا وحصنا واقيا لمنع انهيار الوطن والمجتمع نتيجة تنفيذ مخططات الأعداء وتآمر الدخلاء الفاسدين والمفسدين فكل المؤشرات ترمي إلى أن الأيام القادمة ستكون عصيبة على الجميع..".
وأثنى أحمد جغمة من طولقة على رئيس حركة مجتمع السلم بقوله: "الرئيس مقري مخلص لدينه ووطنه ومبدؤه واضحا ومعبرا عن قناعات عموم الجزائريين فهو رئيسا ناجحا.. أبو جرة مخلص لدعوته ودولته ومبدؤه واضحا لكن قناعاته وفهمه الدقيق لعمق الأزمة لم ينسجم مع القناعات الآنية لعموم الجزائريين لكن بصبره وحلمه سيعود قويا والوقت جزء من العلاج لا تتسرعوا..".
بالمقابل، يرى محمد البليدي أن "انسحاب حمس من الحكومة رأي لا يصب في مصلحة الوطن فكان بالإمكان أن تشارك في الحكومة وتكسب عدة حقائب تضع فيها من الرجال الأكفاء في حزبها وتغلق أفواه الطامعين في الحقائب الوزارية أما أن تترك كل شيء لهم فهذا هو الخطأ بعينه بعيدا عن التأويلات السياسية أما على مستوى المجالس المنتخبة فصراحة لا نكذب على أنفسنا أين حماس أين نشاطها نراها في الإنتخابات فقط وهذا هو حال كل الأحزاب في الجزائر حتى أصبح المال هو من يحدد النائب ورئيس البلدية".
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محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
استقرت آراء قراء موقع "الشروق أون لاين"، على صواب قرار حركة مجتمع السلم، القاضي برفض المشاركة في الحكومة الجديدة بعد تصويت مجلس الشورى بأغلبية ساحقة على رفض العرض والاستمرار في صفوف المعارضة.
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وأجمعت مشاركات القراء في نقاش أطلقه الموقع تضمن تساؤلات حول خلفيات وعواقب قرار حركة مجتمع السلم النأي بنفسها عن الإنخراط في الحكومة الجديدة ورفضها العرض الذي قدمته لها الرئاسة.
ويقول قارئ رمز لاسمه بـ"جزائري أصيل" من المهجر بأن "قرار حركة حمس برفض العرض للمشاركة في الحكومة كان قرارا صائبا، وهو قرار تؤيده القاعدة العريضة للحركة، وهو قرار يصب في مصلحة الوطن قبل المصلحة الحزبية".
وذكر القارئ جملة من الأسباب التي أدت إلى تبني الحركة لهذا القرار منها أن "السلطة ليست جادة في مسعاها، ولا تزال تراوغ وتناور وتتنصل من مسؤوليتها، ولا هم لها إلا تلميع صورتها ومحاولة توريط الأحزاب الجادة لتجريدها من مصداقيتها والنيل من شعبيتها.. كما أن السلطة لم تلب مطالب الحركة ولم تستجب لشروط الحركة للإنضمام للحكومة..".
وعبّر سليم عن رأيه بقوله "أعتقد أنه قرار حكيم إلى أبعد الحدود وسيرفع من أسهم حمس لدى الشعب الجزائري في الإستحقاقات القادمة، أما من يقول أن حمس ضيعت فرصة إبراز قدرات كوادرها فأنا لست معه في هذا الطرح لأن أي حزب تلزمه الأغلبية حتى يتمكن من بسط مشروعه السياسي والإقتصادي... لكن في نفس الوقت لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة هي: لا شك أن حمس ستتعرض للتضييق أو أشياء أخرى كنتيجة لموقفها هذا...وهذا أمر معروف جدا في الجزائر أي مبدأ (الجزرة أو الزرواطة)....وأظن أن هذا ما تخوف منه أبو جرة...".
ونفس الرأي قال به رابح من الجزائر وأضاف "موقف شجاع في زمن الخنوع وهذا لما تعطى الكلمة لأعضاء يقررون بكل حرية رغم انه متأخر وبما أن الانتخابات كانت مزورة فلتكن لديهم الشجاعة الكبرى ويستقيلوا من البرلمان المطعون في شرعيته".
وأضاف حسين الشاوي بأن "قرار حمس قرار استراتيجي لأنه يعتمد على قراءة معمقة للمشهد الوطني والإقليمي والدولي على جميع الأصعدة لأن الجزائر مهددة في أمنها ووحدتها ومستقبلها لذلك وجب عليها التخندق في صف المعارضة الايجابية لتقف سدا منيعا وحصنا واقيا لمنع انهيار الوطن والمجتمع نتيجة تنفيذ مخططات الأعداء وتآمر الدخلاء الفاسدين والمفسدين فكل المؤشرات ترمي إلى أن الأيام القادمة ستكون عصيبة على الجميع..".
وأثنى أحمد جغمة من طولقة على رئيس حركة مجتمع السلم بقوله: "الرئيس مقري مخلص لدينه ووطنه ومبدؤه واضحا ومعبرا عن قناعات عموم الجزائريين فهو رئيسا ناجحا.. أبو جرة مخلص لدعوته ودولته ومبدؤه واضحا لكن قناعاته وفهمه الدقيق لعمق الأزمة لم ينسجم مع القناعات الآنية لعموم الجزائريين لكن بصبره وحلمه سيعود قويا والوقت جزء من العلاج لا تتسرعوا..".
بالمقابل، يرى محمد البليدي أن "انسحاب حمس من الحكومة رأي لا يصب في مصلحة الوطن فكان بالإمكان أن تشارك في الحكومة وتكسب عدة حقائب تضع فيها من الرجال الأكفاء في حزبها وتغلق أفواه الطامعين في الحقائب الوزارية أما أن تترك كل شيء لهم فهذا هو الخطأ بعينه بعيدا عن التأويلات السياسية أما على مستوى المجالس المنتخبة فصراحة لا نكذب على أنفسنا أين حماس أين نشاطها نراها في الإنتخابات فقط وهذا هو حال كل الأحزاب في الجزائر حتى أصبح المال هو من يحدد النائب ورئيس البلدية".