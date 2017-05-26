روسيا تطلق صواريخ على أهداف لـ"داعش" من البحر المتوسط

قالت وزارة الدفاع، الأربعاء، إن سفينة حربية وغواصة روسيتين أطلقتا أربعة صواريخ كروز من البحر المتوسط على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قرب مدينة تدمر السورية.

ونفذت الفرقاطة (أدميرال ايسن) والغواصة (كراسنودار) الضربة التي قالت وكالات أنباء روسية، إنها الأولى من نوعها منذ نوفمبر واستهدفت متشددين وعتاداً للتنظيم في منطقة شرقي تدمر.

وقالت الوزارة، إن العتاد والقوات التي استهدفتها الضربة كان التنظيم قد نشرها من قبل في الرقة.

وأضافت في بيان: "تم تدمير جميع الأهداف".

وتابعت الوزارة، أن روسيا حذرت الولايات المتحدة وتركيا و"إسرائيل" قبل إطلاق الصواريخ.

ولم تذكر الوزارة متى نفذت الضربة، لكن وكالات أنباء روسية نقلت عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ بنفسه الرئيس فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية، مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن المرة السابقة التي أطلقت فيها روسيا صواريخ كروز من سفنها على أهداف لمتشددين في سوريا كانت في نوفمبر من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى أظهرت صور نشرها مدونون أتراك على مدونتهم (بوسفوروس نيفال نيوز)، الأربعاء، سفينة روسية في الطريق إلى سوريا تعبر مضيق البوسفور حاملة شحنة من الشاحنات العسكرية.