مكالمات ورسائل قصيرة وإنترنت غير محدودة موبيليس تطلق عرض "150 رمضان" خلال الشهر الفضيل

أطلق متعامل الهاتف النقال"موبيليس"، بمناسبة شهر رمضان الكريم، عرضا ترويجيا جديدا، "150 رمضان"، موّجها لزبائن مبتسم "2G/3G"، قوسطو باطل، أول موبيليس، أول Tous، وTop، طوال 21 يوما.

وقال المتعامل في بيان له الأربعاء، تحصل موقع "الشروق اونلاين" على نسخة منه، أنه قام بإثراء برامجه لمنح زبائنه إمكانية الدخول إلى عرض

"150 رمضان"، باستخدام الصيغة *600#، حيث سيستفيد المشتركين للدفع خلال 24 ساعة، من عدة مزايا وخدمات، متمثلة في مكالمات ورسائل قصيرة غير محدودة نحو شبكة موبيليس، مقابل 150 دج فقط، بالإضافة إلى الولوج إلى الواتساب والفايسبوك.