اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، منذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة "عيد نزول التوراة"، اليهودي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فراس الدبس مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، قوله، إن "186 متطرفاً يهودياً اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، على شكل مجموعات بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الاقتحامات تجري من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال.
وقال الدبس: "تترافق الاقتحامات مع العديد من الاستفزازات التي يقوم بها متطرفون، بما في ذلك محاولة أداء طقوس دينية يهودية حيث أجبرهم حراس المسجد على الخروج".
وتجري اقتحامات المستوطنين في جميع أيام الأسبوع، (ما عدا الجمعة والسبت) في الفترة الصباحية وما بعد صلاة الظهر.
وكانت جماعات يهودية متشددة قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، خلال عيد نزول التوراة، المعروف باسم "شفوعوت" (الأسابيع باللغة العربية).
وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "يُحتفل في هذا العيد بذكرى تسلم الشعب اليهودي الأسفار الخمسة الأولى للتوراة.. وذلك على جبل سيناء بعد سبعة أسابيع من خروج بني إسرائيل من مصر، وهذا هو معنى اسم العيد باللغة العبرية، إذ يحل بعد سبعة أسابيع بالتمام والكمال من أول أيام الفصح الذي يحتفل فيه بذكرى الخروج نفسه".
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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
وكالات - الشروق أونلاين
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، منذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة "عيد نزول التوراة"، اليهودي.
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ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فراس الدبس مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، قوله، إن "186 متطرفاً يهودياً اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، على شكل مجموعات بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الاقتحامات تجري من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال.
وقال الدبس: "تترافق الاقتحامات مع العديد من الاستفزازات التي يقوم بها متطرفون، بما في ذلك محاولة أداء طقوس دينية يهودية حيث أجبرهم حراس المسجد على الخروج".
وتجري اقتحامات المستوطنين في جميع أيام الأسبوع، (ما عدا الجمعة والسبت) في الفترة الصباحية وما بعد صلاة الظهر.
وكانت جماعات يهودية متشددة قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، خلال عيد نزول التوراة، المعروف باسم "شفوعوت" (الأسابيع باللغة العربية).
وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "يُحتفل في هذا العيد بذكرى تسلم الشعب اليهودي الأسفار الخمسة الأولى للتوراة.. وذلك على جبل سيناء بعد سبعة أسابيع من خروج بني إسرائيل من مصر، وهذا هو معنى اسم العيد باللغة العبرية، إذ يحل بعد سبعة أسابيع بالتمام والكمال من أول أيام الفصح الذي يحتفل فيه بذكرى الخروج نفسه".