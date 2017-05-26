منظمة الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 532

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الكوليرا في اليمن إلى 532 منذ 27 أفريل الماضي.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الدولية عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن، في موقع تويتر.

وقالت المنظمة، إنه "حتى الآن تم تسجيل أكثر من 65300 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، و532 وفاة مرتبطة بالوباء".

وأضافت المنظمة، أن هذه الحالات تم رصدها في 253 منطقة في اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حاداً يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرض الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن خمسة سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يمكن علاج الكوليرا بنجاح من خلال محلول لمعالجة الجفاف يتناوله المريض بالفم، وتحتاج الحالات الحرجة لعلاج سريع بسوائل وريدية ومضادات حيوية.

وتزيد من صعوبة مواجهة هذا الوباء الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس 2015 بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة بتحالف عربي، من جهة، وتحالف الحوثي وصالح، الذي يسيطر بقوة السلاح على عدد من المحافظات، من جهة أخرى.

وأودت الحرب حتى الآن بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، وجرحت عشرات الآلاف، وشردت قرابة ثلاثة ملايين من أصل 27.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.