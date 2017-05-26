تمكنت وحدة من حرس السواحل، الثلاثاء، من إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي بينهم عائلة مكونة من الأم وابنيها بعد انقلاب قاربهم التقليدي قبالة سواحل بني صاف التابعة لولاية عين تيموشنت.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدة من حراس الشواطئ تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يوم أمس، من تنفيذ عملية إنقاذ في عرض البحر، لـ11 مهاجر غير شرعي من بينهم عائلة مكونة من الأم وابنيها، وذلك على إثر انقلاب مركبهم التقليدي الصنع، على بعد 4 أميال بحرية شمالي-غرب بني صاف، ولاية عين تيموشنت".
من جهة أخرى، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني باروني مخدرات بغليزان، وبحوزتهما 29 كيلوغراما من الكيف المعالج.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 36 مهربا من جنسيات مختلفة، وحجزت 15 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط و650 لتر من الوقود، إضافة إلى معدات أخرى للتنقيب عن الذهب في برج باجي مختار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1انتشار إسهال وحمى بين الأطفال والرضع في عدة ولايات
2مروحيات لمطاردة "حراقة" جزائريين بسردينيا الإيطالية
3عمال "نفطال" يطالبون برحيل الرئيس المدير العام للشركة!
4طالبان يعتليان مبنى بجامعة المسيلة ويهددان بالإنتحار
555 ألف بلاغ عن اختطاف واختفاء الأطفال و5 آلاف مجرم قاصر
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
بينهم أم وابنيها
إنقاذ 11 مهاجرا قبالة سواحل بني صاف
الشروق أون لاين
تمكنت وحدة من حرس السواحل، الثلاثاء، من إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي بينهم عائلة مكونة من الأم وابنيها بعد انقلاب قاربهم التقليدي قبالة سواحل بني صاف التابعة لولاية عين تيموشنت.
تغطيات ذات صلة
إنقاذ 11 مهاجرا قبالة سواحل بني صاف
استنفار لفرق مديرية التجارة بالوادي والتجار يحذرون
إحالة 1020 موظف بقطاع التربية بالمسيلة على التقاعد
انتشار إسهال وحمى بين الأطفال والرضع في عدة ولايات
ملبنة جديدة بإنتاج 90 ألف لتر من الحليب يوميا بورقلة
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدة من حراس الشواطئ تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يوم أمس، من تنفيذ عملية إنقاذ في عرض البحر، لـ11 مهاجر غير شرعي من بينهم عائلة مكونة من الأم وابنيها، وذلك على إثر انقلاب مركبهم التقليدي الصنع، على بعد 4 أميال بحرية شمالي-غرب بني صاف، ولاية عين تيموشنت".
من جهة أخرى، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني باروني مخدرات بغليزان، وبحوزتهما 29 كيلوغراما من الكيف المعالج.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 36 مهربا من جنسيات مختلفة، وحجزت 15 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط و650 لتر من الوقود، إضافة إلى معدات أخرى للتنقيب عن الذهب في برج باجي مختار.