بينهم أم وابنيها إنقاذ 11 مهاجرا قبالة سواحل بني صاف

تمكنت وحدة من حرس السواحل، الثلاثاء، من إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي بينهم عائلة مكونة من الأم وابنيها بعد انقلاب قاربهم التقليدي قبالة سواحل بني صاف التابعة لولاية عين تيموشنت.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدة من حراس الشواطئ تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يوم أمس، من تنفيذ عملية إنقاذ في عرض البحر، لـ11 مهاجر غير شرعي من بينهم عائلة مكونة من الأم وابنيها، وذلك على إثر انقلاب مركبهم التقليدي الصنع، على بعد 4 أميال بحرية شمالي-غرب بني صاف، ولاية عين تيموشنت".

من جهة أخرى، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني باروني مخدرات بغليزان، وبحوزتهما 29 كيلوغراما من الكيف المعالج.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 36 مهربا من جنسيات مختلفة، وحجزت 15 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط و650 لتر من الوقود، إضافة إلى معدات أخرى للتنقيب عن الذهب في برج باجي مختار.