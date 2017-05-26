تخفيض بـ 50 بالمائة عند إخطار لجنة الطعن 30 جوان آخر أجل لدفع اشتراكات "كاسنوس"

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان2017 كآخر اجل لدفع اشتراكات المؤمنين اجتماعيا لهذه السنة.

وأوضح بيان للصندوق، الأربعاء، أن هياكله ستبقى مفتوحة خلال سهرات شهر رمضان من يوم السبت إلى يوم الخميس وذلك إلى غاية 30 جوان.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم والاستفادة من حماية اجتماعية وبطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".

وذكر بأنّ إخطار لجنة الطعن يسمح بالاستفادة من تخفيض بـ 50 بالمائة من زيادات وغرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من إعفاء كلي بنسبة 100 بالمائة"، مضيفا أن الاشتراكات "يتم إدماجها في التكاليف القابلة للخصم ولا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".

وأفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم التجار والصناعيين والفلاحين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا في إطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار.

وبعد أن ذكر بأن الانتساب يعد "التزاما قانونيا"، أشار الصندوق إلى أن الإجراء يسمح أيضا للأشخاص المؤمنين من الإستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض والأمومة والعجز والتقاعد والوفاة.