أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان2017 كآخر اجل لدفع اشتراكات المؤمنين اجتماعيا لهذه السنة.
وأوضح بيان للصندوق، الأربعاء، أن هياكله ستبقى مفتوحة خلال سهرات شهر رمضان من يوم السبت إلى يوم الخميس وذلك إلى غاية 30 جوان.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم والاستفادة من حماية اجتماعية وبطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".
وذكر بأنّ إخطار لجنة الطعن يسمح بالاستفادة من تخفيض بـ 50 بالمائة من زيادات وغرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من إعفاء كلي بنسبة 100 بالمائة"، مضيفا أن الاشتراكات "يتم إدماجها في التكاليف القابلة للخصم ولا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".
وأفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم التجار والصناعيين والفلاحين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا في إطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار.
وبعد أن ذكر بأن الانتساب يعد "التزاما قانونيا"، أشار الصندوق إلى أن الإجراء يسمح أيضا للأشخاص المؤمنين من الإستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض والأمومة والعجز والتقاعد والوفاة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1هذه ملابسات إطلاق وزير الشؤون الدينية الأسبق النار على زوجته
2نفطال في قلب فضيحة أخلاقية
3أويحيى هو من أبلغ سلال بمغادرته الحكومة!
4بن عقون ينشر صحيفة السوابق العدلية الجديدة
5زعلان في زيارة مفاجئة إلى مشاريع النقل والأشغال العمومية بالعاصمة
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
تخفيض بـ 50 بالمائة عند إخطار لجنة الطعن
30 جوان آخر أجل لدفع اشتراكات "كاسنوس"
محمد.ل
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان2017 كآخر اجل لدفع اشتراكات المؤمنين اجتماعيا لهذه السنة.
تغطيات ذات صلة
إنهاء مهام مدير عام مجمع نفطال
30 جوان آخر أجل لدفع اشتراكات "كاسنوس"
قراء "الشروق أون لاين": أسهم حمس سترتفع
فتح رخص استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف النقالة ومواد التجميل
تسوية مستحقات 3500 مقاولة هذا الأسبوع
وأوضح بيان للصندوق، الأربعاء، أن هياكله ستبقى مفتوحة خلال سهرات شهر رمضان من يوم السبت إلى يوم الخميس وذلك إلى غاية 30 جوان.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأخير يضع تحت تصرف زبائنه "جميع التسهيلات التي تمكنهم من تسوية وضعيتهم والاستفادة من حماية اجتماعية وبطاقة شفاء لممارسة حقوقهم كمؤمنين اجتماعيا".
وذكر بأنّ إخطار لجنة الطعن يسمح بالاستفادة من تخفيض بـ 50 بالمائة من زيادات وغرامات التأخر كما يسمح في حالات القوة القاهرة من الاستفادة من إعفاء كلي بنسبة 100 بالمائة"، مضيفا أن الاشتراكات "يتم إدماجها في التكاليف القابلة للخصم ولا يمكن أن تؤدي إلى تصحيح ضريبي".
وأفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن المعنيين هم التجار والصناعيين والفلاحين والحرفيين وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا في إطار مختلف الأجهزة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار.
وبعد أن ذكر بأن الانتساب يعد "التزاما قانونيا"، أشار الصندوق إلى أن الإجراء يسمح أيضا للأشخاص المؤمنين من الإستفادة من تغطية اجتماعية في حالة المرض والأمومة والعجز والتقاعد والوفاة.