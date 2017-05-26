"من يحكم العالم؟" رؤساء وزراء شمال أوروبا يسخرون من صورة ترامب في السعودية

لا يسخر زعماء العالم عادة من بعضهم بعضاً، لكن رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي الخمس حاولوا ذلك، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء.

فقد نشروا صورة لأنفسهم ممسكين بكرة قدم في محاكاة ساخرة لصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهم يضعون أيديهم على كرة مضيئة والتي انتشرت سريعاً الأسبوع الماضي.

تلك كانت كرة أرضية مضيئة في المركز العالمي لمكافحة التطرف في الرياض والذي حضر الزعماء الثلاثة افتتاحه في 21 ماي. وأضفت الأضواء الغريبة على الصورة هالة الشخصيات الشريرة في القصص المصورة الذين يتآمرون للهيمنة للعالم.





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ومن الواضح أن جاذبية الصورة كانت لا تقاوم بالنسبة لكل من لارس لوكي راسموسن ويوها سيبيلا وبيارني بينيديكتسون وإرنا سولبرغ وستيفان لوفين رؤساء وزراء الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد على الترتيب.

فخلال اجتماع في بيرغن في النرويج لبحث التعاون فيما بين دولهم خرج رؤساء الحكومات بنسختهم الخاصة من الصورة ووضعوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صفحتها على فيسبوك جعلت سولبرغ رئيسة وزراء النرويج المقارنة أكثر وضوحاً.

وكتبت سولبرغ تحت صورة ترامب وصورتها مع زعماء الشمال الأوروبي تقول: "من يحكم العالم؟ الرياض أم بيرغن".

وأضافت "لا أعلم ما الذي يفكر فيه هؤلاء في الصورة العليا".

وتابعت "في الصورة السفلى يوجد رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي الخمس يمسكون كرة ترمز لأهداف (التنمية) المستدامة. نأمل أن تكون خارطة للمستقبل".

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