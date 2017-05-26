أكد"فينتشنزو نيشي"، الرئيس التنفيذي لمتعامل الهاتف النقال "جيزي"، التزام شركته بالاستثمار بالجزائر على المدى الطويل، معربا عن تفائله لعودة "جيزي" إلى السوق وطموحه لتعزيز الريادة الرقمية، والحملات الترويجية، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، مؤكدا تعافي نتائج المتعامل من خلال زيادة الايرادات من الانترنت، وهو مايتماشى -حسبه- مع آفاق وتغيرات السوق الجزائرية.
وتناول "نيشي"، أمسية الثلاثاء، على هامش لقائه بأسرة الإعلام حول مائدة الافطار، بفندق السوفيتال بالعاصمة، الجهود المبذولة من طرف المتعامل "جيزي"، لتنشيط وتحديث عملية التوزيع، والحاجة لإنشاء محتوى محلي بالاستثمار في الشركات الناشئة، كما سلط ذات المسؤول، الضوء على نشاطات التضامن الاجتماعي المبرمجة خلال شهر رمضان الكريم.
من جانبه، تحدث المدير العام لجيزي، "ماثيو جالفاني"، عن برنامج التحوّل، والتغيرات المطلوبة للتكيف مع البيئة الجديدة للسوق الجزائرية، والنهج التجاري للمتعامل والمنتجات التي تم تصميمها للزبائن، معلنا عن افتتاح متاجر جديدة وحملة توظيف واسعة استهدفت المهارات الحديثة للشباب.
ونوّه جالفاني ، بجهود إنعاش الشركة وتطور النتائج المسجلة خلال الربع الأول من العام 2017، مؤكدا عزم المتعامل بناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر.
وفي نفس السياق اكدت دليلة بابا علي، مسؤولة عن عروض الدفع البعدي بجيزي، تقدم العروض التي أطلقت منذ بداية شهر رمضان، بداية من عرض "سمارت"، إلى جهاز المودام، ثم ميلينيوم، مرورا بعروض العمرة والحج، حيث أوضحت بالتفصيل جميع المزايا من حيث حجم الانترنت والمكالمات المجانية التي تميّز كل عرض.
للتذكير، فقد شارك مائدة الافطار التي كانت على شرف الصحافة، كل من المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار أحسن حداد، وأعضاء مجلس الإدارة وبعض إطارات الشركة.
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أكد تعافي نتائج "جيزي" من خلال زيادة الايرادات من الانترنت
"فينتشنزو نيشي" يدعوا لإنشاء محتوى محلي للاستثمار في الشركات الناشئة
منير ركاب
أكد"فينتشنزو نيشي"، الرئيس التنفيذي لمتعامل الهاتف النقال "جيزي"، التزام شركته بالاستثمار بالجزائر على المدى الطويل، معربا عن تفائله لعودة "جيزي" إلى السوق وطموحه لتعزيز الريادة الرقمية، والحملات الترويجية، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، مؤكدا تعافي نتائج المتعامل من خلال زيادة الايرادات من الانترنت، وهو مايتماشى -حسبه- مع آفاق وتغيرات السوق الجزائرية.
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"فينتشنزو نيشي" يدعوا لإنشاء محتوى محلي للاستثمار في الشركات الناشئة
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وتناول "نيشي"، أمسية الثلاثاء، على هامش لقائه بأسرة الإعلام حول مائدة الافطار، بفندق السوفيتال بالعاصمة، الجهود المبذولة من طرف المتعامل "جيزي"، لتنشيط وتحديث عملية التوزيع، والحاجة لإنشاء محتوى محلي بالاستثمار في الشركات الناشئة، كما سلط ذات المسؤول، الضوء على نشاطات التضامن الاجتماعي المبرمجة خلال شهر رمضان الكريم.
من جانبه، تحدث المدير العام لجيزي، "ماثيو جالفاني"، عن برنامج التحوّل، والتغيرات المطلوبة للتكيف مع البيئة الجديدة للسوق الجزائرية، والنهج التجاري للمتعامل والمنتجات التي تم تصميمها للزبائن، معلنا عن افتتاح متاجر جديدة وحملة توظيف واسعة استهدفت المهارات الحديثة للشباب.
ونوّه جالفاني ، بجهود إنعاش الشركة وتطور النتائج المسجلة خلال الربع الأول من العام 2017، مؤكدا عزم المتعامل بناء أكبر شبكة للجيل الرابع في الجزائر.
وفي نفس السياق اكدت دليلة بابا علي، مسؤولة عن عروض الدفع البعدي بجيزي، تقدم العروض التي أطلقت منذ بداية شهر رمضان، بداية من عرض "سمارت"، إلى جهاز المودام، ثم ميلينيوم، مرورا بعروض العمرة والحج، حيث أوضحت بالتفصيل جميع المزايا من حيث حجم الانترنت والمكالمات المجانية التي تميّز كل عرض.
للتذكير، فقد شارك مائدة الافطار التي كانت على شرف الصحافة، كل من المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار أحسن حداد، وأعضاء مجلس الإدارة وبعض إطارات الشركة.