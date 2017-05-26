السعودية: قتيلان في إطلاق نار في مدرسة في الرياض

قال رئيس مجمع مدارس خاصة في العاصمة السعودية الرياض، إن شخصين قتلا وأصيب ثالث عندما فتح رجل النار داخل المبنى الإداري للمدرسة، الأربعاء، لكنه أوضح أنه لم يكن بها تلاميذ، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وقال طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة مدارس المملكة المشغلة للمدرسة، إن إطلاق النار حالة "ترتبط بموظف غاضب".

وقال لرويترز: "للأسف شهد المبنى الإداري لمدارس المملكة هذا الصباح حادث إطلاق نار من قبل مواطن عربي طرد من المدرسة قبل أربعة أعوام نتيجة حالات غضب منه وعدم اتزان شخصيته".

وأوضح أن سعودياً وفلسطينياً قتلا في الحادث، مضيفاً أنه تم احتواء الموقف عند منتصف النهار.

وأغلقت المدرسة منذ أسبوع قبل بدء شهر رمضان المبارك. وبدأت العطلة يوم السبت الماضي. وأمكن مشاهدة سيارات للشرطة في حرم المدرسة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن "حالة جنائية" وقعت وإن شرطة الرياض ستصدر بياناً بمزيد من التفاصيل.

وتملك شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مدارس المملكة التي تقع في شمال الرياض.

وقال الميمان، إن حراس الأمن الشخصيين في المدرسة اتبعوا الإجراءات حتى تم تسليم القضية للسلطات الحكومية.

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