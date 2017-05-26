بعد فضيحة أخلاقية ضربت الشركة
إقالة مدير نفطال
عبد الرزاق.ب
أنهيت الأربعاء، مهام الرئيس المدير العام لشركة نفطال حسين ريزو، بعد فضيحة أخلاقية ضربت الشركة وعين مدير المحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي خلفا له.
وعاشت شركة نفطال خلال الساعات الماضية، موجة احتجاجات للعمال، عقب تداول شريط فيديو حول فضيحة أخلاقية لحسين ريزو، الذي وصفه بالمفبرك والذي يستهدف استقرار الشركة.
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بعد فضيحة أخلاقية ضربت الشركة
إقالة مدير نفطال
عبد الرزاق.ب
أنهيت الأربعاء، مهام الرئيس المدير العام لشركة نفطال حسين ريزو، بعد فضيحة أخلاقية ضربت الشركة وعين مدير المحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي خلفا له.
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وعاشت شركة نفطال خلال الساعات الماضية، موجة احتجاجات للعمال، عقب تداول شريط فيديو حول فضيحة أخلاقية لحسين ريزو، الذي وصفه بالمفبرك والذي يستهدف استقرار الشركة.