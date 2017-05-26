بعد فضيحة أخلاقية ضربت الشركة

إقالة مدير نفطال

date 2017/05/31 views 1100 comments 0
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icon-writer عبد الرزاق.ب

أنهيت الأربعاء، مهام الرئيس المدير العام لشركة نفطال حسين ريزو، بعد فضيحة أخلاقية ضربت الشركة وعين مدير المحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي خلفا له.

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وعاشت شركة نفطال خلال الساعات الماضية، موجة احتجاجات للعمال، عقب تداول شريط فيديو حول فضيحة أخلاقية لحسين ريزو، الذي وصفه بالمفبرك والذي يستهدف استقرار الشركة.

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