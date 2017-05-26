تساءل حول سبب الصمت على الحملة ضد بن عقون بن يونس يستوقف سلطة الضبط والعدالة

استغرب حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، الأربعاء، ضمت سلطة ضبط السمعي البصري والعدالة إزاء ما وصفها حملة تشويه وقذف إعلامية بحق وزير السياحة المقال مسعود بن عقون والحزب.

وأكد بيان للحزب أنه يتساءل "عن الصمت غير المفهوم لسلطة ضبط السمعي البصري، عقب الحملة الإعلامية التي كان ضحيتها السيد مسعود بن عقون طيلة يوم 21 ماي (يوم صدور قرار إقالته) عبر اتهامات غير مؤسسة" من قبل إحدى القنوات.

وأوضح أنه تمت مراسلة رئيس هذه الهيئة، التي لم تتدخل لوقف حملة القذف التي وقعت.

واستغرب حزب عمارة بن يونس ما أسماه صمت العدالة على الاتهامات الخطيرة بحق النائب العام بباتنة بعد استخراج مسعود بن عقون صحيفة سوابق عدلية خالية من أي إدانة .