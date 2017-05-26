العدد: 5473
2017/05/30
العدد: 5472
2017/05/29
العدد: 5471
2017/05/28
العدد: 5470
2017/05/27
العدد: 5469
2017/05/26
العدد: 5468
2017/05/25
العدد: 5467
2017/05/24
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
اختار حزب جبهة التحرير الوطني، الأربعاء، النائب عن ولاية تيزي وزو سعيد لخضاري رئيسا لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.
ويخلف لخضاري في المنصب محمد جميعي الذي رفضت قيادة الحزب تجديد الثقة فيه .
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
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حكومة أزمة أم تصريف أعمال
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هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
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المجلس الشعبي الوطني
لخضاري رئيسا لكتلة الأفلان
ع.ب
اختار حزب جبهة التحرير الوطني، الأربعاء، النائب عن ولاية تيزي وزو سعيد لخضاري رئيسا لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.
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ويخلف لخضاري في المنصب محمد جميعي الذي رفضت قيادة الحزب تجديد الثقة فيه .