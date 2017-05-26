المجلس الشعبي الوطني لخضاري رئيسا لكتلة الأفلان

ع.ب

اختار حزب جبهة التحرير الوطني، الأربعاء، النائب عن ولاية تيزي وزو سعيد لخضاري رئيسا لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.

ويخلف لخضاري في المنصب محمد جميعي الذي رفضت قيادة الحزب تجديد الثقة فيه .