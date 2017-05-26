المجلس الشعبي الوطني

لخضاري رئيسا لكتلة الأفلان

date 2017/05/31 views 634 comments 0
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icon-writer ع.ب

اختار حزب جبهة التحرير الوطني، الأربعاء، النائب عن ولاية تيزي وزو سعيد لخضاري رئيسا لمجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.

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ويخلف لخضاري في المنصب محمد جميعي الذي رفضت قيادة الحزب تجديد الثقة فيه .

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