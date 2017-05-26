وضعية مزرية تلك التي يعيشها هذه الأيام الطلبة المقيمون بمختلف الأحياء الجامعية بولاية بجاية بعد ما تحول شهر الرحمة لديهم إلى كابوس يومي يطاردهم سواء عند السحور أو عند الإفطار، فزيادة عن المشكل الذي اصطدم به هؤلاء الطلبة مع أول يوم من رمضان بعد ما حرموا من وجبة السحور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من طرف المشرفين على هذه المطاعم، فقد مرت الأيام وتشابهت، بل وتعقدت أكثر فأكثر، يقول العديد من الطلبة الذين استنجدوا بـ"الشروق" لنقل انشغالاتهم، مطالبين في نفس الوقت بتدخل الوزارة الوصية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بهذه الأحياء الجامعية.
ورغم عديد الفضائح التي غرقت فيها هذه الأحياء والتي أسالت الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة بسبب سوء التسيير، صاحبتها العديد من الحركات الاحتجاجية التي شنها الطلبة، إلا أن واقعهم لم يتغير في شيء، بل وتعقد أكثر فأكثر بحلول شهر الصيام الذي تزامن وامتحانات نهاية السنة الجامعية، وهو ما أثار استياء الطلبة الجامعيين كونهم يتلقون هذه الأيام وجبات لا ترقى لأن تقدم للطالب الجامعي بين قوسين إطارات المستقبل.
وجبات الإفطار في أكياس بلاستيكية
من الأمور التي لم يتجرعها طلبة الأحياء الجامعية لبجاية، يبقى البرنامج المسطر من طرف المسؤولين الذين حددوا توقيت توزيع وجبة الإفطار خلال الشهر الفضيل بين الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة والسابعة وربع رغم أن موعد الإفطار يكون بالولاية في حدود الثامنة، فمقارنة مع باقي الأحياء الجامعية الموزعة عبر الوطن، التي تقدم وجبات الإفطار على موائد فخمة من دون الاصطدام بكابوس الطوابير فإن طلبة بجاية يضطرون للمكوث في طوابير غير منتهية رغم الإرهاق الذي نال منهم طوال اليوم بسبب الجوع والعطش يضاف اليه الامتحانات والسهر، قبل أن يتمكنوا من الحصول على طبق لا يرقى أن يقدم حتى لسجين - يقول العديد منهم - وأمام غياب الأواني اللازمة فإن هؤلاء الطلبة يضطرون لأخذ وجبة الإفطار داخل أكياس بلاستيكية إلى غرفهم في انتظار رفع آذان المغرب، رغم سلبيات ذلك على صحتهم، في حين لا يزال الطلبة يتساءلون إن كان من المنطقي أن يتم تحديد توقيت السحور ما بين الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل؟
دجاج يعاد ترييشه قبل تناوله
وقد ندد العديد من الطلبة بالظروف الصعبة التي وصفوها بالمزرية التي يعيشونها هذه الأيام بالأحياء الجامعية بسبب هذه المطاعم، حيث قاموا بنشر صور وفيديوهات لوجبة الإفطار المقدمة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبيّن مدى الإهمال الذي تغرق فيه هذه المطاعم من حيث النظافة، يضاف إليه رداءة الوجبات المقدمة، إلى درجة أن الدجاج المقدم لهؤلاء الطلبة لا يتم تنظيفه وترييشه بالشكل الجيد، اذ يضطر في هذا السياق الطلبة الذين يتسلحون بالشجاعة لتناول مثل هذه الوجبات، إلى ترييش قطع الدجاج التي يتحصلون عليها قبل تناولها في مشاهد يندى لها الجبين، حيث يتساءل في هذا الشأن الطلبة إن كان باستطاعة مسؤولي هذه الأحياء تناول مثل هذه الوجبات؟ موجهين لهم في نفس الوقت الدعوة لتقاسمها.
من بين الصور والفيديوهات التي أثارت الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك التي التقطت بأحد هذه الأحياء الجامعية والتي تبّين الكيفية المرعبة التي تستخدم في نقل اللحم إلى هذه المطاعم، فرغم الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، الا أن ذلك لم يمنع بعض المسؤولين من نقل اللحم على متن سيارة الإسعاف، الأمر الذي ينذر بوضع كارثي يهدد الأكلة الجامعية للطلبة بما تحمله الكلمة من معنى، ليتساءل هؤلاء الطلبة وحتى المواطنين العاديين الذين شاهدوا هذه المقاطع: أين هي مصالح المراقبة؟
الطلبة يغزون مطاعم الرحمة ووجبات الأحياء في المزابل
أمام تردي الأوضاع التي أصبحت لا تطاق بهذه الأحياء الجامعية - على حد تأكيد العديد من الطلبة - فقد اضطر الكثير منهم للاستغناء عن وجبة الدينار الرمزي التي توفرها لهم الدولة الجزائرية، مفضلين ألف مرة وجبات مطاعم الرحمة على أن يعرضوا صحتهم للخطر، حيث اكتظت هذه الأيام مطاعم الرحمة الموزعة بمدينة بجاية بهؤلاء الطلبة الذين أضحوا يزاحمون، مرغمين لا مخيرين، المحتاجين على وجبة الإفطار، حيث يفضل العديد منهم أخذ هذه الوجبات التي تقدم لهم، عكس المطاعم الجامعية، في علب كارتونية تحفظ كرامتهم وصحتهم، لتنتهي بذلك وجبات الأحياء الجامعية في المزابل رغم الملايير التي تصرف عليها.
وقد ناشد هؤلاء الطلبة في الأخير الوزارة الوصية بالتدخل من أجل تحسين جودة الخدمات الجامعية وتطوير حسن التصرف وتسيير المطاعم، حيث أشار في هذا السياق العديد منهم أنه قد حان الوقت لاستحداث البطاقة الالكترونية على مستوى هذه الأحياء الجامعية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1أم إسلام... من حصار غزة إلى حصار الجزائر!
2فريك بملون البلاط وتوابل بالآجر والقرميد ونشارة الخشب
3وجبات الإفطار في "الصاشيات".. وسيارة الإسعاف لنقل اللحوم!
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
طلبة الأحياء الجامعية ينتفضون ببجاية ويطالبون بتدخل حجار
وجبات الإفطار في "الصاشيات".. وسيارة الإسعاف لنقل اللحوم!
ع. تڤمونت
وضعية مزرية تلك التي يعيشها هذه الأيام الطلبة المقيمون بمختلف الأحياء الجامعية بولاية بجاية بعد ما تحول شهر الرحمة لديهم إلى كابوس يومي يطاردهم سواء عند السحور أو عند الإفطار، فزيادة عن المشكل الذي اصطدم به هؤلاء الطلبة مع أول يوم من رمضان بعد ما حرموا من وجبة السحور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من طرف المشرفين على هذه المطاعم، فقد مرت الأيام وتشابهت، بل وتعقدت أكثر فأكثر، يقول العديد من الطلبة الذين استنجدوا بـ"الشروق" لنقل انشغالاتهم، مطالبين في نفس الوقت بتدخل الوزارة الوصية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية بهذه الأحياء الجامعية.
تغطيات ذات صلة
أم إسلام... من حصار غزة إلى حصار الجزائر!
فريك بملون البلاط وتوابل بالآجر والقرميد ونشارة الخشب
أغنياء يزاحمون الفقراء في أسواق الرحمة!
طوارئ وسط العائلات بسبب صيام المسنين
بطالون يشيّدون "باطوارات" على قارعة الطريق!
ورغم عديد الفضائح التي غرقت فيها هذه الأحياء والتي أسالت الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة بسبب سوء التسيير، صاحبتها العديد من الحركات الاحتجاجية التي شنها الطلبة، إلا أن واقعهم لم يتغير في شيء، بل وتعقد أكثر فأكثر بحلول شهر الصيام الذي تزامن وامتحانات نهاية السنة الجامعية، وهو ما أثار استياء الطلبة الجامعيين كونهم يتلقون هذه الأيام وجبات لا ترقى لأن تقدم للطالب الجامعي بين قوسين إطارات المستقبل.
وجبات الإفطار في أكياس بلاستيكية
من الأمور التي لم يتجرعها طلبة الأحياء الجامعية لبجاية، يبقى البرنامج المسطر من طرف المسؤولين الذين حددوا توقيت توزيع وجبة الإفطار خلال الشهر الفضيل بين الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة والسابعة وربع رغم أن موعد الإفطار يكون بالولاية في حدود الثامنة، فمقارنة مع باقي الأحياء الجامعية الموزعة عبر الوطن، التي تقدم وجبات الإفطار على موائد فخمة من دون الاصطدام بكابوس الطوابير فإن طلبة بجاية يضطرون للمكوث في طوابير غير منتهية رغم الإرهاق الذي نال منهم طوال اليوم بسبب الجوع والعطش يضاف اليه الامتحانات والسهر، قبل أن يتمكنوا من الحصول على طبق لا يرقى أن يقدم حتى لسجين - يقول العديد منهم - وأمام غياب الأواني اللازمة فإن هؤلاء الطلبة يضطرون لأخذ وجبة الإفطار داخل أكياس بلاستيكية إلى غرفهم في انتظار رفع آذان المغرب، رغم سلبيات ذلك على صحتهم، في حين لا يزال الطلبة يتساءلون إن كان من المنطقي أن يتم تحديد توقيت السحور ما بين الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل؟
دجاج يعاد ترييشه قبل تناوله
وقد ندد العديد من الطلبة بالظروف الصعبة التي وصفوها بالمزرية التي يعيشونها هذه الأيام بالأحياء الجامعية بسبب هذه المطاعم، حيث قاموا بنشر صور وفيديوهات لوجبة الإفطار المقدمة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبيّن مدى الإهمال الذي تغرق فيه هذه المطاعم من حيث النظافة، يضاف إليه رداءة الوجبات المقدمة، إلى درجة أن الدجاج المقدم لهؤلاء الطلبة لا يتم تنظيفه وترييشه بالشكل الجيد، اذ يضطر في هذا السياق الطلبة الذين يتسلحون بالشجاعة لتناول مثل هذه الوجبات، إلى ترييش قطع الدجاج التي يتحصلون عليها قبل تناولها في مشاهد يندى لها الجبين، حيث يتساءل في هذا الشأن الطلبة إن كان باستطاعة مسؤولي هذه الأحياء تناول مثل هذه الوجبات؟ موجهين لهم في نفس الوقت الدعوة لتقاسمها.
من بين الصور والفيديوهات التي أثارت الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك التي التقطت بأحد هذه الأحياء الجامعية والتي تبّين الكيفية المرعبة التي تستخدم في نقل اللحم إلى هذه المطاعم، فرغم الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، الا أن ذلك لم يمنع بعض المسؤولين من نقل اللحم على متن سيارة الإسعاف، الأمر الذي ينذر بوضع كارثي يهدد الأكلة الجامعية للطلبة بما تحمله الكلمة من معنى، ليتساءل هؤلاء الطلبة وحتى المواطنين العاديين الذين شاهدوا هذه المقاطع: أين هي مصالح المراقبة؟
الطلبة يغزون مطاعم الرحمة ووجبات الأحياء في المزابل
أمام تردي الأوضاع التي أصبحت لا تطاق بهذه الأحياء الجامعية - على حد تأكيد العديد من الطلبة - فقد اضطر الكثير منهم للاستغناء عن وجبة الدينار الرمزي التي توفرها لهم الدولة الجزائرية، مفضلين ألف مرة وجبات مطاعم الرحمة على أن يعرضوا صحتهم للخطر، حيث اكتظت هذه الأيام مطاعم الرحمة الموزعة بمدينة بجاية بهؤلاء الطلبة الذين أضحوا يزاحمون، مرغمين لا مخيرين، المحتاجين على وجبة الإفطار، حيث يفضل العديد منهم أخذ هذه الوجبات التي تقدم لهم، عكس المطاعم الجامعية، في علب كارتونية تحفظ كرامتهم وصحتهم، لتنتهي بذلك وجبات الأحياء الجامعية في المزابل رغم الملايير التي تصرف عليها.
وقد ناشد هؤلاء الطلبة في الأخير الوزارة الوصية بالتدخل من أجل تحسين جودة الخدمات الجامعية وتطوير حسن التصرف وتسيير المطاعم، حيث أشار في هذا السياق العديد منهم أنه قد حان الوقت لاستحداث البطاقة الالكترونية على مستوى هذه الأحياء الجامعية.