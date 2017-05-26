مواطنون باشروا الأكل والشرب إمام يؤذن قبل موعد الإفطار بساعة في أم البواقي

تفاجأ، مغرب الثلاثاء، سكان حي عين أم الجمال، بعين البيضاء، بولاية أم البواقي، بقيام إمام مسجد الأزهر، بآذان صلاة المغرب، وذلك قبل الموعد بساعة كاملة، الأمر الذي تسبب في إفطار عديد العائلات قبل الموعد المحدد.

أثارت الواقعة استياء السكان وأدخل البعض منهم في حالة هستيرية من الغضب، خاصة أن بعض الصائمين أفطروا ظنا منهم بأنه موعد الإفطار فعلا، مصادر الشروق اليومي ذكرت، بأنّ الإمام القائم بالمسجد قام بالآذان سهوا منه حيث ظن بان الساعة قد بلغت السابعة و45 دقيقة وهو موعد صلاة المغرب، بينما كانت السادسة و45 دقيقة، كما أن المنطقة شهدت في ذلك الوقت أمطارا غزيرة ونتيجة الاضطراب الجوي، الذي جعل السماء قاتمة، اعتقد أنّه موعد الإفطار، فرفع الآذان، وكبّر وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدركه بعض رواد المسجد، عندما باشر حيى على الصلاة فأشعروه بخطئه.

سكان الحي عبّروا في اتصالاتهم بالشروق، عن مدى استيائهم من الوضع وطالبوا بضرورة توظيف مؤذّن قار، حيث أنّ الإمام الحالي للمسجد هو من يؤذّن وهو أيضا من يقيم الصلوات بنفسه، للإشارة فقد صرّح أحد الأئمة للشروق اليومي أنّ إثم الإفطار قبل الموعد لا يقع على السكان، ويتحمّل المؤذن مسؤولية ذلك إن فعله عمدا، أما في حالة الخطأ فلا أحد آثم، وتلقى الإمام المخطئ، مساءلة من نظارة الشؤون الدينية، واعتبر المعني ما حدث مجرد خطأ لن يتكرر.