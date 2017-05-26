صنع الحدث وأثار الجدل في كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الجزائر أو حتى في الوطن العربي، بعد ظهوره المشرّف في برنامج "رامز تحت الأرض" التي تبثه قنوات "أم بي سي".. هو الشاب خالد حاج إبراهيم ربطنا معه اتصالا هاتفيا مباشرة من مقر سكناه بليكسمبورغ لنسأله عن الكواليس وحقيقة علمه المسبق بالكاميرا الخفية مثلما صرح طوني خليفة.
بداية، هل كنت تتوقع كل هذه الضجة الكبيرة بعد ظهورك في برنامج رامز جلال؟
صراحة لم أكن أتوقع كل تلك الهالة التي أعقبت ظهوري في البرنامج الخطير، الذي -حسب اعتقادي- البرنامج الأخطر والأكثر مغامرة في الوطن العربي.
لحظات بعد بث الحلقة تهاطلت المكالمات علي من الأصدقاء والمقربين، لتهنئتي وهو ما أثلج صدري رغم أنني لم أفعل سوى ما قد يفعله أي جزائري.
لنعد إلى هذه النقطة بالذات.. ظهرت خلال البرنامج بشخصية الشجاع رغم خطورة الموقف.. كيف تمالكت أعصابك؟
كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن تغيَّر كل شيء داخل السيارة الرباعية مع سائق متهور، ولعلمك فقد كان سببا في كسر ذراعي، ووجدنا أنفسنا بعدها في مستنقع جارف، ورمال متحركة، وسحلية عملاقة تسير باتجاهنا، فما كان أمامي سوى التصرف بحكمة وروية، حتى لا نهلك جميعا، وفي نفس الوقت كنت أطلب النجدة بأعلى صوتي وبين الفينة والأخرى أوجّه نصائح إلى مرافقي بالتمسك بسقف السيارة الغارقة.
أسالت مشاركتك في البرنامج الكثير من الحبر واتهمك طوني خليفة بالتمثيل كونك كنت تعلم وآخرون مسبقا بالمقلب؟
هذا هراء.. فمن يعلم أنها حصة كاميرا مخفية، سوف يرفض مسبقا المشاركة لأنها تحمل من الخطورة ما تحمله وكما سبق أن قلت فقد كانت حصيلة مشاركتي كسرا في ذراعي وهذا يكفي لإثبات عكس تلك الأقاويل.. أنا لست مجنونا لأكسر ذراعي مقابل المال.
الكل يعلم أنني تعرضت لكسر على مستوى ذراعي الصائفة الماضية خلال الجولة التي قادتني إلى جنوب الجزائر، وقد نصحني الأطباء بعدم الإجهاد حتى لا تتجدد الإصابة، غير أنه للأسف خلال ركوبي السيارة الرباعية وارتطامها العنيف بالكثبان الرملية، تعرضت لعدة كدمات وهزات، وكانت النتيجة تجدد الكسر، وقد كشف تحليل الأشعة أن ذراعي كسر مجددا، وقد عالجته والحمد لله.
لكن معظم الضحايا تهجَّموا على رامز وهناك من أمطره بالسباب والشتم عكسك أنت؟
من يعرفني جيدا، يعلم أن شخصيتي وتربيتي تجعلني أترفع عن التهجم على الغير مهما ضايقوني، والتعامل بروية حتى في الحالات الخطيرة وصراحة أنا سعدت أكثر حين عرفت أنه مقلب وزال الخطر فنسيت كل ما حصل معنا المهم النجاة.. يضحك...
هل تؤكد أم تنفي اشتراطك مبلغا كبيرا مقابل الظهور؟
أولا هو نظام البرنامج الذي يتعهد بتعويض الضحايا خاصة المشاهير، وثاني شيء لن أكشف عن القيمة المالية لكن أظنّها الأعلى رفقة الممثل الهندي شاروخان وعلي أن أشير إلى الظروف الجيدة التي وضعني فيها طاقم العمل من طائرة خاصة وإقامة ممتازة وغيرها من الامتيازات والحمد لله كوني مثلت الجزائر أحسن تمثيل.
أحدث ظهورك ضجة عبر الفايسبوك وكل المواقع الإخبارية، حيث تباينت الردود بين من أثنى عليك ومن انتقدك..
تصرفت على سجيتي وأضرب لهم موعدا في الصائفة المقبلة ضمن جولة فنية ستقودني إلى العاصمة، قسنطينة ووهران أقول لكم "صح رمضانكم وتعيدوا بالصحة والهناء وتحيا الجزائر".
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لست مجنونا لأكسر ذراعي مقابل المال يا طوني خليفة
حاوره: سيد احمد فلاحي
مراسل صحافي
صنع الحدث وأثار الجدل في كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الجزائر أو حتى في الوطن العربي، بعد ظهوره المشرّف في برنامج "رامز تحت الأرض" التي تبثه قنوات "أم بي سي".. هو الشاب خالد حاج إبراهيم ربطنا معه اتصالا هاتفيا مباشرة من مقر سكناه بليكسمبورغ لنسأله عن الكواليس وحقيقة علمه المسبق بالكاميرا الخفية مثلما صرح طوني خليفة.
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بداية، هل كنت تتوقع كل هذه الضجة الكبيرة بعد ظهورك في برنامج رامز جلال؟
صراحة لم أكن أتوقع كل تلك الهالة التي أعقبت ظهوري في البرنامج الخطير، الذي -حسب اعتقادي- البرنامج الأخطر والأكثر مغامرة في الوطن العربي.
لحظات بعد بث الحلقة تهاطلت المكالمات علي من الأصدقاء والمقربين، لتهنئتي وهو ما أثلج صدري رغم أنني لم أفعل سوى ما قد يفعله أي جزائري.
لنعد إلى هذه النقطة بالذات.. ظهرت خلال البرنامج بشخصية الشجاع رغم خطورة الموقف.. كيف تمالكت أعصابك؟
كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن تغيَّر كل شيء داخل السيارة الرباعية مع سائق متهور، ولعلمك فقد كان سببا في كسر ذراعي، ووجدنا أنفسنا بعدها في مستنقع جارف، ورمال متحركة، وسحلية عملاقة تسير باتجاهنا، فما كان أمامي سوى التصرف بحكمة وروية، حتى لا نهلك جميعا، وفي نفس الوقت كنت أطلب النجدة بأعلى صوتي وبين الفينة والأخرى أوجّه نصائح إلى مرافقي بالتمسك بسقف السيارة الغارقة.
أسالت مشاركتك في البرنامج الكثير من الحبر واتهمك طوني خليفة بالتمثيل كونك كنت تعلم وآخرون مسبقا بالمقلب؟
هذا هراء.. فمن يعلم أنها حصة كاميرا مخفية، سوف يرفض مسبقا المشاركة لأنها تحمل من الخطورة ما تحمله وكما سبق أن قلت فقد كانت حصيلة مشاركتي كسرا في ذراعي وهذا يكفي لإثبات عكس تلك الأقاويل.. أنا لست مجنونا لأكسر ذراعي مقابل المال.
الكل يعلم أنني تعرضت لكسر على مستوى ذراعي الصائفة الماضية خلال الجولة التي قادتني إلى جنوب الجزائر، وقد نصحني الأطباء بعدم الإجهاد حتى لا تتجدد الإصابة، غير أنه للأسف خلال ركوبي السيارة الرباعية وارتطامها العنيف بالكثبان الرملية، تعرضت لعدة كدمات وهزات، وكانت النتيجة تجدد الكسر، وقد كشف تحليل الأشعة أن ذراعي كسر مجددا، وقد عالجته والحمد لله.
لكن معظم الضحايا تهجَّموا على رامز وهناك من أمطره بالسباب والشتم عكسك أنت؟
من يعرفني جيدا، يعلم أن شخصيتي وتربيتي تجعلني أترفع عن التهجم على الغير مهما ضايقوني، والتعامل بروية حتى في الحالات الخطيرة وصراحة أنا سعدت أكثر حين عرفت أنه مقلب وزال الخطر فنسيت كل ما حصل معنا المهم النجاة.. يضحك...
هل تؤكد أم تنفي اشتراطك مبلغا كبيرا مقابل الظهور؟
أولا هو نظام البرنامج الذي يتعهد بتعويض الضحايا خاصة المشاهير، وثاني شيء لن أكشف عن القيمة المالية لكن أظنّها الأعلى رفقة الممثل الهندي شاروخان وعلي أن أشير إلى الظروف الجيدة التي وضعني فيها طاقم العمل من طائرة خاصة وإقامة ممتازة وغيرها من الامتيازات والحمد لله كوني مثلت الجزائر أحسن تمثيل.
أحدث ظهورك ضجة عبر الفايسبوك وكل المواقع الإخبارية، حيث تباينت الردود بين من أثنى عليك ومن انتقدك..
تصرفت على سجيتي وأضرب لهم موعدا في الصائفة المقبلة ضمن جولة فنية ستقودني إلى العاصمة، قسنطينة ووهران أقول لكم "صح رمضانكم وتعيدوا بالصحة والهناء وتحيا الجزائر".