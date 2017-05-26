الممثلة فريدة كريم المعروفة بـ"خالتي بوعلام" لـ"الشروق": نسيت زوجي قبيل أذان المغرب بسبب انشغالي بالطبخ

تعترف الممثلة فريدة كريم المعروفة في الوسط الفني بـ"خالتي بوعلام" بأنّها نست زوجها رحمه الله قبيل الإفطار بسبب انشغالها رفقة صديقة لها بالحديث عن الطبخ، وتقول لـ"الشروق" إنّها طباخة ماهرة وبرنامجها في رمضان مكثف ولا تستسلم للكسل أبدا.

هل تروقك صفة "خالتي بوعلام" أم تزعجك؟

لا تعجني إطلاقا، أفتخر بها، عندما ذهبت إلى الحج هناك من ناداني بهذا اللقب، لم يستطع الجمهور أن ينساه، الجميع ينادونني به، والشكر موصول إلى المخرج جعفر قاسم فبفضله ذاع هذا الاسم، لكن ربما يطغى اسم "قرومة" في عمل الحاج لخضر "قروم وقرومة" المعروض على "الشروق تي في" على خالتي بوعلام، ويصبح الجمهور بناديني بـ"قرومة".

ماذا عن يومياتك في رمضان؟

أنهض باكرا، بالرغم من أنني متقدمة في السن ولكن مازلت على عادتي وطبيعتي، أتوجه إلى السوق لشراء مستلزمات المطبخ وأحضرّ كل شيء في حدود الواحدة زوالا، أصلي بعدها وأقرأ القرآن، ثم أطالع الجرائد، لأحضر نفسي بعدها للمباشر مع الممثل حميد عاشوري في حصة "بوراكة" وقبل آذان المغرب بأربع دقائق أعود للمطبخ وأجهز الإفطار.

يعني برنامجك الرمضاني مكثف؟

الحمد لله، لست من نوع النساء "الكسولات" فقط وجب تنظيم الوقت والعمل، وما يحزّ في نفسي جيل اليوم من الشابات تجدها تستيقظ وتشكو التعب من دون عمل، بل العكس عندما تعمل تشعر بالراحة.

أكلة لا تستطيعين الاستغناء عليها في رمضان؟

صراحة، أطهو مختلف أنواع المأكولات، وأطهو ما أحب تناوله وأحب الطبخ.

خلال الرمضانات الفائتة، أكيد حدثت لك قصة معينة؟

في إحدى المرّات كنت مع زهرة حريث الله يرحمها نتكلم على الطبخ وزوجي رحمه الله كان ينتظرني في الخارج، نسيته حتى جاءنا رجل الأمن قبيل الآذان بدقيقتين وقال لنا ماذا تفعلان زوجك ينتظرك؟ زوجي عاتبني على تأخري ولحقت للدار "وصرا ما صرا".