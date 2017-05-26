التلميذة أريج بودودة من جيجل تتحصل على جائزة أحسن صورة تتويج جزائري آخر في مسابقة نظمها تلفزيون قطري

تحصّلت الجزائرية أريج بودودة من ولاية جيجل على الجائزة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ضمن حملة العمل الإبداعي، والتي أطلقها تلفزيون "ج" القطري، حيث شاركت الفتاة بصورة عصافير على الشجرة، التقطتها بأحد جبال سيدي عبد العزيز بولاية جيجل، والجائزة عبارة عن آلة تصوير فاخرة.

"الشروق" اتصلت بوالدها سمير والذي يشغل منصب أستاذ التربية المدنية، فأكد أن بناته الثلاث من بينهن أريج البالغة 11 سنة موهوبات في التصوير، وهي الهواية التي أخذنها من والدهن، وحسب تعبيره "كنت أصطحب أريج خلال رحلات التصوير في الغابات والجبال، فتحمل معها آلة تصويرها الصغيرة وتشرع بدورها في التصوير". وعن الصورة الفائزة، أكد أن أريج هي من التقطتها بنفسها في جبال سيدي عبد العزيز، والصورة عبارة عن 7 حمامات فوق شجرة، والصورة أٌخذت وقت غروب الشمس ما زادها جمالا.

وحسب الوالد، فقد علموا بأمر المسابقة من الإنترنت، فشاركت أريج بالصورة التي انتقاها لها، وحتى شقيقتيها أرسلتا بدورهما صورتين، وبعد 25 يوما جاءهم ايمايل من المكلف بالجائزة المدعو محمد العاصي، وأكد فوز أريج بالمرتبة الأولى، وأرسلت لها الجائزة عن طريق البريد، وهي عبارة عن آلة تصوير يصل ثمنها 1500 دولار. ويؤكد الوالد، أن شقيقتها آية فازت بدورها في برنامج شاشتك على نفس القناة، بعد اجابتها على أسئلة علمية وثقافية.

والفائزة في المسابقة، اختارها ضيف الحلقة المصور الفوتوغرافي اللبناني أدريان حداد. وأكد تلفزيون "ج" وجود العديد من الصور المميزة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، كما أن المسابقة هي مجال تنافسي لأصحاب المواهب الناشئة، حيث تُشجعهم القناة على إبراز قدراتهم الإبداعية في مجالات مختلفة، ليحصلوا على جوائز قيمة تشجعهم على تطوير مهاراتهم الواعدة.