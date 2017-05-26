ينطلق، اليوم وإلى غاية الـ21 جوان المقبل، بالمسرح الوطني الجزائري البرنامج الرمضاني الخاص الذي حضرت له إدارة محيي الدين بشطارزي بإشراف محمد يحياوي. الذي يتنوع بين المسرح والغناء والطرب.
تعطي مسرحية "الطبيب" لجمعية البليري من قسنطينة، إشارة انطلاق العروض الرمضانية التي يرتقب أن يحضرها جمهور غفير خاصة أنّ العروض تبدأ في حدود الـ22 ليلا، حيث يلتقي الجمهور مع أول عرض مسرحي سهرة اليوم يقدمه ابراهيم شرقي على ركح بشطارزي بعنوان "صفية"، كما سيستمتع في اليوم الموالي مع حفل فني ينظمه المسرح الوطني والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي، ثم ينزل "ضيوف السيناتور" (جمعية مسرح الشلف) على بشطارزي في ثالث الأيام، وفي السهرة الرابعة تسرد "بهيجة" حكاياها على خشية المسرح الوطني، الذي سيتزين بفسيفساء فنية حوزية وأندلسية يوقعها ناصر الغفور.
ومن بين العروض أيضا مسرحية "النحس والقطبان" لتعاونية أنيس من سطيف، "أنا والماريشال" (ورشة الباهية وهران)، "العازب والمتزوج" لحركة مسرح القليعة، "اللعبة" و"عدّة زين الهدّة" لتعاونية مسرح الناس من وهران، بالإضافة إلى أوبرا "كلنا على الركح"(أكاديمية بروفيل)، وحفل فني أندلسي يقدمه المسرح الوطني وجمعية "أهل الفن"، فضلا عن سهرة فنية يحييها مطرب الشعبي محمد راوي.
ومن المفاجآت تكرّم جمعية الألفية الثالثة التي يرأسها سيد علي بن سالم، الفنانين مدير الأوركسترا الوطنية عبد القادر بوعزارة والفنان ابراهيم بهلول وذلك في احتفالية يحتضنها "بيت بشطارزي" في الـ15 جوان الداخل.
وفي السياق، يحتضن المسرح الجهوي لقسنطينة، في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 21 جوان الداخل، أزيد من 10 عروض فنية ومسرحية على غرار "ليلة دم"، "بيرات خراييب"، "لعبة النساء"، "ليلة دم" وغيرها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1رواية "ما وراء الأفق الأزرق".. عشق للأدب والوطن وسط ضباب لندن
2لست مجنونا لأكسر ذراعي مقابل المال يا طوني خليفة
3نسيت زوجي قبيل أذان المغرب بسبب انشغالي بالطبخ
4"الألفية الثالثة" تكرّم بوعزارة وبهلول في "بيت بشطارزي"
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
حبيب راشدين
شبح "جمهورية الريف" يرعب عرش العلويين
جمال لعلامي
بن عفريت!
قادة بن عمار
ماذا حدث لعمارة بن يونس؟!
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
ضمن برنامج خاص ينظمه المسرح الوطني طوال رمضان
"الألفية الثالثة" تكرّم بوعزارة وبهلول في "بيت بشطارزي"
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
ينطلق، اليوم وإلى غاية الـ21 جوان المقبل، بالمسرح الوطني الجزائري البرنامج الرمضاني الخاص الذي حضرت له إدارة محيي الدين بشطارزي بإشراف محمد يحياوي. الذي يتنوع بين المسرح والغناء والطرب.
تغطيات ذات صلة
نسيت زوجي قبيل أذان المغرب بسبب انشغالي بالطبخ
لست مجنونا لأكسر ذراعي مقابل المال يا طوني خليفة
رواية "ما وراء الأفق الأزرق".. عشق للأدب والوطن وسط ضباب لندن
أشاهد 6 أفلام يوميا في رمضان وهذه قصتي مع "بائع الدجاج"
فاطمة بلحميسي: كدتُ أعتذر عن شخصية "بن عفريت"!!
تعطي مسرحية "الطبيب" لجمعية البليري من قسنطينة، إشارة انطلاق العروض الرمضانية التي يرتقب أن يحضرها جمهور غفير خاصة أنّ العروض تبدأ في حدود الـ22 ليلا، حيث يلتقي الجمهور مع أول عرض مسرحي سهرة اليوم يقدمه ابراهيم شرقي على ركح بشطارزي بعنوان "صفية"، كما سيستمتع في اليوم الموالي مع حفل فني ينظمه المسرح الوطني والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي، ثم ينزل "ضيوف السيناتور" (جمعية مسرح الشلف) على بشطارزي في ثالث الأيام، وفي السهرة الرابعة تسرد "بهيجة" حكاياها على خشية المسرح الوطني، الذي سيتزين بفسيفساء فنية حوزية وأندلسية يوقعها ناصر الغفور.
ومن بين العروض أيضا مسرحية "النحس والقطبان" لتعاونية أنيس من سطيف، "أنا والماريشال" (ورشة الباهية وهران)، "العازب والمتزوج" لحركة مسرح القليعة، "اللعبة" و"عدّة زين الهدّة" لتعاونية مسرح الناس من وهران، بالإضافة إلى أوبرا "كلنا على الركح"(أكاديمية بروفيل)، وحفل فني أندلسي يقدمه المسرح الوطني وجمعية "أهل الفن"، فضلا عن سهرة فنية يحييها مطرب الشعبي محمد راوي.
ومن المفاجآت تكرّم جمعية الألفية الثالثة التي يرأسها سيد علي بن سالم، الفنانين مدير الأوركسترا الوطنية عبد القادر بوعزارة والفنان ابراهيم بهلول وذلك في احتفالية يحتضنها "بيت بشطارزي" في الـ15 جوان الداخل.
وفي السياق، يحتضن المسرح الجهوي لقسنطينة، في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 21 جوان الداخل، أزيد من 10 عروض فنية ومسرحية على غرار "ليلة دم"، "بيرات خراييب"، "لعبة النساء"، "ليلة دم" وغيرها.