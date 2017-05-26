ضمن برنامج خاص ينظمه المسرح الوطني طوال رمضان "الألفية الثالثة" تكرّم بوعزارة وبهلول في "بيت بشطارزي"

ينطلق، اليوم وإلى غاية الـ21 جوان المقبل، بالمسرح الوطني الجزائري البرنامج الرمضاني الخاص الذي حضرت له إدارة محيي الدين بشطارزي بإشراف محمد يحياوي. الذي يتنوع بين المسرح والغناء والطرب.

تعطي مسرحية "الطبيب" لجمعية البليري من قسنطينة، إشارة انطلاق العروض الرمضانية التي يرتقب أن يحضرها جمهور غفير خاصة أنّ العروض تبدأ في حدود الـ22 ليلا، حيث يلتقي الجمهور مع أول عرض مسرحي سهرة اليوم يقدمه ابراهيم شرقي على ركح بشطارزي بعنوان "صفية"، كما سيستمتع في اليوم الموالي مع حفل فني ينظمه المسرح الوطني والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي، ثم ينزل "ضيوف السيناتور" (جمعية مسرح الشلف) على بشطارزي في ثالث الأيام، وفي السهرة الرابعة تسرد "بهيجة" حكاياها على خشية المسرح الوطني، الذي سيتزين بفسيفساء فنية حوزية وأندلسية يوقعها ناصر الغفور.

ومن بين العروض أيضا مسرحية "النحس والقطبان" لتعاونية أنيس من سطيف، "أنا والماريشال" (ورشة الباهية وهران)، "العازب والمتزوج" لحركة مسرح القليعة، "اللعبة" و"عدّة زين الهدّة" لتعاونية مسرح الناس من وهران، بالإضافة إلى أوبرا "كلنا على الركح"(أكاديمية بروفيل)، وحفل فني أندلسي يقدمه المسرح الوطني وجمعية "أهل الفن"، فضلا عن سهرة فنية يحييها مطرب الشعبي محمد راوي.

ومن المفاجآت تكرّم جمعية الألفية الثالثة التي يرأسها سيد علي بن سالم، الفنانين مدير الأوركسترا الوطنية عبد القادر بوعزارة والفنان ابراهيم بهلول وذلك في احتفالية يحتضنها "بيت بشطارزي" في الـ15 جوان الداخل.

وفي السياق، يحتضن المسرح الجهوي لقسنطينة، في الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 21 جوان الداخل، أزيد من 10 عروض فنية ومسرحية على غرار "ليلة دم"، "بيرات خراييب"، "لعبة النساء"، "ليلة دم" وغيرها.