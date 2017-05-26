في ظل الأزمة التي تعاني منها الدراما المحلية الجزائريون يتوجهون إلى مسلسل "قُسم" على الشروق!

يبدو أن ضعف الدراما الجزائرية مرة أخرى، وعدم تطور جميع المحاولات المتكررة إلى مسلسل محترم، يدفع بالجزائريين مجددا للبحث عن "دراما مختلفة" بين المسلسلات المصرية والخليجية المعروضة، أو حتى الدراما التركية التي باتت أقرب للعائلة من البيئة المحلية، وعلى هذا الأساس، تركز "الشروق" فتقدم إنتاجا ضخما في رمضان عبر عرضها لمسلسل "السلطانة قُسم"!

تسليط الضوء على حياة السلطانة "قسم (كوسيم)" المثيرة للجدل، مع بداية سرد الأحداث لظهور الجارية التي تم إرسالها إلى حرم السلطان أحمد الأول في إسطنبول وهي في سن الخامسة عشر، فتكتسب النفوذ الكبير في حياته، والذي استمر بعد وفاته في عام 1617م، وليمتد إلى عهد ابنيهما السلطان مراد الرابع وإبراهيم الأول، ومن خلال حفيدها القاصر محمد الرابع.

حيث ستتاح للمشاهدين من خلال متابعة حلقات المسلسل الجديد، فرصة متابعة شغف هذه المرأة بالحكم والسلطة، وما قامت به من أعمال في أهم الحقب في تاريخ الدولة العثمانية، بالإضافة إلى الصراعات الكثيرة التي كانت السلطانة طرفاً مباشراً فيها.

حيث لم يغفل صنّاع العمل الدرامي عن تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في شخصيتها وصولاً إلى دورها الإيجابي في توطيد أركان الدولة مهما بلغت التضحيات من جانبها للوصول إلى تحقيق أهدافها... مسلسل "قسم" يعرض يوميا على الشروق العامة اعتبارا من الساعة 22:15 ليلا.