لا نعرف حتى الآن سببا مقنعا واحدا يدفع مسؤولي التلفزيون الجزائري لتقديم حصة واحدة باسمين مختلفين، أو لنقل حصتين بمذيعين مختلفين وفي توقيت واحد وهو شهر رمضان؟!
يتعلق الأمر ببرنامج "ريحة زمان" الذي يقدمه الزميل "محسن" في موسمه الجديد عبر القناة الأرضية والجزائرية الثالثة، مع استمرار برنامج "نجوم خالدة" الذي تتكفل بتقديمه هذه السنة رزيقة صاولي على "كنال ألجيري" ويعاد على بقية القنوات أيضا!!
الغريب أن "نجوم خالدة" و"ريحة زمان" يتحدثان عن موضوع واحد، وهو الفن الجزائري في الزمن الجميل اعتمادا على أرشيف التلفزيون والكنوز التي يملكها في مختلف الفنون، والمفارقة الأخرى، أن هنالك برنامجا ثالثا، يكاد يكون شبيها أيضا بالسابقين، ويتمثل في عرض الأعمال القديمة التي يحبها الجمهور ويستضيف فنانا أو إعلاميا للكلام عن رمضان في سنوات سابقة!!
وحتى نحل هذا الإشكال، نتمنى على التلفزيون الجزائري أن يطلق قناة كاملة عن "زمان" مثلما هو الأمر بالنسبة للتلفزيون المصري مع قناة "ماسبيرو زمان"، وهنا "يتهنى الفرطاس من حك الراس" ولا نقع في صراع بين حصص متشابهة!!
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سؤال في الصميم
3 حصص متشابهة على التلفزيون الجزائري!
يوسف.أ
لا نعرف حتى الآن سببا مقنعا واحدا يدفع مسؤولي التلفزيون الجزائري لتقديم حصة واحدة باسمين مختلفين، أو لنقل حصتين بمذيعين مختلفين وفي توقيت واحد وهو شهر رمضان؟!
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يتعلق الأمر ببرنامج "ريحة زمان" الذي يقدمه الزميل "محسن" في موسمه الجديد عبر القناة الأرضية والجزائرية الثالثة، مع استمرار برنامج "نجوم خالدة" الذي تتكفل بتقديمه هذه السنة رزيقة صاولي على "كنال ألجيري" ويعاد على بقية القنوات أيضا!!
الغريب أن "نجوم خالدة" و"ريحة زمان" يتحدثان عن موضوع واحد، وهو الفن الجزائري في الزمن الجميل اعتمادا على أرشيف التلفزيون والكنوز التي يملكها في مختلف الفنون، والمفارقة الأخرى، أن هنالك برنامجا ثالثا، يكاد يكون شبيها أيضا بالسابقين، ويتمثل في عرض الأعمال القديمة التي يحبها الجمهور ويستضيف فنانا أو إعلاميا للكلام عن رمضان في سنوات سابقة!!
وحتى نحل هذا الإشكال، نتمنى على التلفزيون الجزائري أن يطلق قناة كاملة عن "زمان" مثلما هو الأمر بالنسبة للتلفزيون المصري مع قناة "ماسبيرو زمان"، وهنا "يتهنى الفرطاس من حك الراس" ولا نقع في صراع بين حصص متشابهة!!