أسفرت مواجهات دامية، بين عرشين، بمدينة عين الطويلة، شرق الولاية خنشلة، الأربعاء،عن إصابة 15 شخصا، من أعمار مختلفة، بجروح وصفها الطاقم الطبي بالمتفاوتة الخطورة، باستثناء 3 حالات حرجة، تم تحويلها الى مستشفى أحمد بن بلة، بمقر عاصمة الولاية.
ووصلت تعزيزات امنية للمنطقة، وسجل إصابة 7 أفراد من الشرطة بجروح خفيفة. وبدأت الأحداث بشجار بين شخصين، انتقل لعائلتيهما ثم إلى العرشين، واستعملت في المواجهات مختلف أنواع الأسلحة البيضاء. وقامت الشرطة بتطويق الشوارع والأحياء، مما أعاد الهدوء نسبيا للمنطقة.
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15 جريحا في مواجهات بين عرشين بخنشلة
مامن. ط
أسفرت مواجهات دامية، بين عرشين، بمدينة عين الطويلة، شرق الولاية خنشلة، الأربعاء،عن إصابة 15 شخصا، من أعمار مختلفة، بجروح وصفها الطاقم الطبي بالمتفاوتة الخطورة، باستثناء 3 حالات حرجة، تم تحويلها الى مستشفى أحمد بن بلة، بمقر عاصمة الولاية.
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ووصلت تعزيزات امنية للمنطقة، وسجل إصابة 7 أفراد من الشرطة بجروح خفيفة. وبدأت الأحداث بشجار بين شخصين، انتقل لعائلتيهما ثم إلى العرشين، واستعملت في المواجهات مختلف أنواع الأسلحة البيضاء. وقامت الشرطة بتطويق الشوارع والأحياء، مما أعاد الهدوء نسبيا للمنطقة.