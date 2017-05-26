في رحاب رمضان هل بدأنا نجد آثار الصّيام في حياتنا؟

ستّ ليال انقضت من عمر رمضان ومن أعمارنا، وها نحن نعيش ساعات اليوم السّادس من أيامه المباركة، فما أحرانا أن نتلمّس أحوال قلوبنا في أوّله، قبل أن تنسحب أيامه من بين أيدينا ونحن لم نستفد شيئا من نفحاته.. يا ترى، كيف هي أحوالنا مع رمضان؟ نعم، اسأل نفسك أخي المؤمن: كيف هي حالك مع رمضان؟ كيف هي حالك مع الله؟ كيف هي حالك مع الاستقامة على دين الله؟. كيف هي حال روحك التي بين جنبيك؟ هل شعرت بتغيّر في حياتك هذه الأيام؟ هل أحسست برقّة في قلبك؟ هل وجدت دفء القرب من الله؟ هل أحسست بأنّ دعاءك قريب من الله في ليلة من ليالي رمضان التي انقضت؟ هل دمعت عيناك ولو مرّة واحدة؟.

تُرى كم جزءًا من القرآن قرأت؟ هل حافظت على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام ولم تفتك التكبيرة الأولى ولو مرّة واحدة منذ اليوم الأوّل من رمضان؟ هل حافظت على صلاة القيام مع الإمام ولم تفتك ركعة منها؟.. هل فطّرت صائما؟ هل تصدّقت لإفطار أسرة فقيرة؟ هل ساهمت في قفّة رمضان؟. هل أصبحت تحافظ على أذكار الصّباح والمساء، والنّوم والاستيقاظ، والدّخول والخروج؟ كم مرّة صلّيت على النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- منذ حلول رمضان؟.

هل بدأتَ تجد أثر الصيام في نفسك؟ هل زاد الخوف من الله في قلبك؟ هل بدأت تستشعر رقابته جلّ في علاه؟ كم معصية تركت خوفا من الله ومن عقابه؟ ستّ ليال وخمسة أيام مضت من رمضان، فهل تركت التدخين؟ هل تركت سماع الغناء؟ هل تركت الحديث في أعراض النّاس؟ هل أصبحت تراقب لسانك؟. هل أصبحت تراقب نظراتك؟ كم نظرة محرّمة عُرضت لك فغضضت بصرك خوفا من الله؟ ما الذي تغيّر وما الجديد في حياتك؟ أكثر من 130 ساعة انقضت من رمضان، 130 ساعة من أغلى وأثمن السّاعات في حياتك، فكم ساعة منها ضيّعت في غير طاعة لله؟ كم ساعة أضعت في غير ما ينفعك في دينك ولا دنياك؟ كم ساعة منها قضيتها في جلسات المقاهي حول طاولات اللّعب وأمام التّلفاز والإنترنت وفي حلّ الكلمات السّهمية والكلمات المتقاطعة؟ وأنتِ أيتها المؤمنة، ما الذي تغيّر في حياتك؟ هل واظبتِ على قراءة وسماع القرآن كلّ يوم؟ هل غيّرتِ شيئا في حجابك؟. هل تغيّرت حياتك مع زوجك؟ هل تبتِ إلى الله من أذية حماتك؟. 130 ساعة انقضت من رمضان، ففي أيّ شيء أمضيتِ هذه السّاعات؟ في الصّلاة وقراءة القرآن، أم في المطبخ والسّوق وأمام التّلفاز؟