فيما نجا ابنهما من الموت مقتل زوجين من الوادي في حادث مرور بتونس

لقي رجل وزوجته مصرعهما، فيما نجا ابنهما من الموت المحقق، بعد حادث مرور وقع الثلاثاء، وذلك على مستوى ولاية القيروان التونسية.

وحسب ما ورد من معلومات، فإن الضحايا وكلهم ينحدرون من مدينة الوادي، كانوا في طريق عودتهم من رحلة علاجية في مدينة سوسة التونسية، وفي إحدى منعرجات الطريق الرابط بين مدينة القيروان والشبيكة التابعة لذات الولاية، فقد رب العائلة السيطرة على مركبته، لتنقلب سيارته أكثر من مرة، ويلقى هو وزوجته مصرعهما في عين المكان، بينما نجا ولدهما وهو في الرابعة من عمره من الموت بأعجوبة، وتعرض لإصابات وصفت بالمتوسطة، وتم نقله مع جثتي والديه إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان، فيما شرع عدد من سكان المدينة في البحث عن أي دليل على هوية الضحايا وبعد العثور على جوازات سفرهم، تم التعرف عليهما يذكر أن طرقات تونس عرفت في شهر ماي، فقط سقوط 3 ضحايا بين الجزائريين وكلهم ينحدرون من ولاية الوادي.