قرار منع تنقل المواشي بالولاية حبر على ورق إصابة 50 بقرة بالحمى المالطية واكتشاف بؤرتين بتيارت

سجلت، مؤخرا، مفتشية البيطرة في ولاية تيارت، إصابة 50 رأسا من الأبقار في بؤرة وصفت بالقديمة في بلدية عين كرمس، وتم التخلص من الأبقار المصابة بالذبح الصحي، فيما كشفت تحريات بياطرة المفتشية عن بؤرتين للحمى القلاعية في مستثمرتين بمحيط مدينة تيارت، في ظل تعطل القرار الولائي القاضي بمنع المجترات الصغيرة من التنقل عبر طرق الولاية.

وحسب مفتش البيطرة لولاية تيارت، "د. المهدي قوادرية"، فإن المعلومات التي تم تداولها في الوسط الفلاحي، مؤخرا، صحيحة وتتعلق ببؤرتين للحمى القلاعية تم القضاء عليهما تماما في ظل استمرار عمليات التلقيح ضد الداء، حيث تم اتخاذ اجراء الذبح الصحي في 11 بقرة في مستثمرة خاصة بطريق عين بوشقيف، وذات الإجراء في 12 بقرة أخرى من أصل 14، تم اتلاف بقرتين منها في مستثمرة بطريق مشرع الصفا في محيط مدينة تيارت.

وتعود الإصابات، حسب البياطرة، إلى العدوى من المنتقلة من أبقار اقتناها المربون من أسواق خارج الولاية، حيث كشف صاحب مستثمرة طريق بوشقيف أن سبب إصابة القطيع يعود إلى بقرة مصابة اقتناها من ولاية غليزان، فيما أكد الفلاح الثاني أنه كثير التسوق، مما يؤكد أن الخطر باق ما دام قرار الوالي بمنع تحرك المواشي والأبقار دون تطبيق.