سجل الديوان الوطني للحج والعمرة، 60 ألف ملف للتوجه إلى العمرة خلال شهر رمضان الجاري وهو رقم تاريخي أحصته مصالح عزوزة بزيادة قدرت بـ12 ألف مسجل مقارنة بالسنة الماضية، بالمقابل حررت لجنة المتابعة والمرافقة التابعة للديوان على مستوى المطارات والبقاع المقدسة ما يقارب 73 محضر مخالفة تم بموجبها سحب اعتماد وكالة سياحية بتهمة تورطها بالمتاجرة بالتأشيرات.
توقعت مصالح يوسف عزوزة، ارتفاعا كبيرا في عدد المعتمرين الجزائريين المتوجهين الى البقاع المقدسة لأداء عمرة رمضان مقارنة بالسنة الماضية، حيث كشفت أخر الإحصائيات عن توجه 20 ألف جزائري إلى البقاع المقدسة خلال خمسة أيام الأولى من الشهر الفضيل، في انتظار أن يلتحق 40 آلف معتمر بداية من الأسبوع المقبل، وفي هذا الصدد أكد احمد تهامي المكلف بالمتابعة على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح لـ"الشروق"، أن عدد المعتمرين الجزائريين هذا الموسم قد عرف زيادة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما جعل الجزائر تحتل مراتب ريادية في عدد المعتمرين المتوجهين للبقاع لأداء مناسك العمرة، بالمقابل كشف المتحدث عن تحرير لجنة المتابعة والمراقبة المتواجدة على مستوى ثلاثة مطارات وطنية، فضلا عن البقاع المقدسة لـ 73 محضر مخالفة، تم من خلالها توقيف وكالة سياحية لعامين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات، في حين تم تسجيل 7 مخالفات متعلقة بالمناولة، وعليه - يضيف المتحدث - تم تنبيه الوكالات المعنية بضرورة تسجيلها لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، في حين بلغ عدد الوكالات التي أخلت بالعقود الممضية مع المعتمرين 13 وكالة سياحية، وهذا بعد ورود شكاوي من طرف المعتمرين حول ظروف إقامتهم، وعدم التصريح بالرحلات.
وحسب المصدر نفسه، فإن لجنة المتابعة والمرافقة الموجودة بالبقاع المقدسة قامت بزيارة ميدانية "مفاجئة" وقامت بالاستماع إلى انطباعات المعتمرين وتسجيل انشغالاتهم، إضافة إلى سماع أقوال ممثلي الوكالة السياحية المعنية بتنظيم العمرة، وعليه تم تحرير كافة المحاضر المسجلة مع إلزام أصحاب الوكالات بضرورة احترام العقد الموقع بين الطرفين.
وحول التدابير المتخذة في حق الوكالات المخالفة، قال احمد تهامي بأن اللجنة المختصة تدرس المحاضر المحررة، قبل اتخاذ أي إجراء إداري.
من جهة أخرى كشفت المصادر، عن تسديد ما يقارب 17 ألف و406 حاج هذا الموسم لتكاليف الحج على مستوى البنوك، في انتظار استكمال البقية خاصة وان أخر أجل لانتهاء من العملية ستكون في 21 من هذا الشهر، بالمقابل انتهى 16 ألف و71 حاجا من أداء فحوصاتهم الطبية.
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الديوان سجل زيادة تاريخية
60 ألف جزائري يتوجهون للعمرة في رمضان!
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
سجل الديوان الوطني للحج والعمرة، 60 ألف ملف للتوجه إلى العمرة خلال شهر رمضان الجاري وهو رقم تاريخي أحصته مصالح عزوزة بزيادة قدرت بـ12 ألف مسجل مقارنة بالسنة الماضية، بالمقابل حررت لجنة المتابعة والمرافقة التابعة للديوان على مستوى المطارات والبقاع المقدسة ما يقارب 73 محضر مخالفة تم بموجبها سحب اعتماد وكالة سياحية بتهمة تورطها بالمتاجرة بالتأشيرات.
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توقعت مصالح يوسف عزوزة، ارتفاعا كبيرا في عدد المعتمرين الجزائريين المتوجهين الى البقاع المقدسة لأداء عمرة رمضان مقارنة بالسنة الماضية، حيث كشفت أخر الإحصائيات عن توجه 20 ألف جزائري إلى البقاع المقدسة خلال خمسة أيام الأولى من الشهر الفضيل، في انتظار أن يلتحق 40 آلف معتمر بداية من الأسبوع المقبل، وفي هذا الصدد أكد احمد تهامي المكلف بالمتابعة على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة في تصريح لـ"الشروق"، أن عدد المعتمرين الجزائريين هذا الموسم قد عرف زيادة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما جعل الجزائر تحتل مراتب ريادية في عدد المعتمرين المتوجهين للبقاع لأداء مناسك العمرة، بالمقابل كشف المتحدث عن تحرير لجنة المتابعة والمراقبة المتواجدة على مستوى ثلاثة مطارات وطنية، فضلا عن البقاع المقدسة لـ 73 محضر مخالفة، تم من خلالها توقيف وكالة سياحية لعامين بتهمة المتاجرة بالتأشيرات، في حين تم تسجيل 7 مخالفات متعلقة بالمناولة، وعليه - يضيف المتحدث - تم تنبيه الوكالات المعنية بضرورة تسجيلها لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، في حين بلغ عدد الوكالات التي أخلت بالعقود الممضية مع المعتمرين 13 وكالة سياحية، وهذا بعد ورود شكاوي من طرف المعتمرين حول ظروف إقامتهم، وعدم التصريح بالرحلات.
وحسب المصدر نفسه، فإن لجنة المتابعة والمرافقة الموجودة بالبقاع المقدسة قامت بزيارة ميدانية "مفاجئة" وقامت بالاستماع إلى انطباعات المعتمرين وتسجيل انشغالاتهم، إضافة إلى سماع أقوال ممثلي الوكالة السياحية المعنية بتنظيم العمرة، وعليه تم تحرير كافة المحاضر المسجلة مع إلزام أصحاب الوكالات بضرورة احترام العقد الموقع بين الطرفين.
وحول التدابير المتخذة في حق الوكالات المخالفة، قال احمد تهامي بأن اللجنة المختصة تدرس المحاضر المحررة، قبل اتخاذ أي إجراء إداري.
من جهة أخرى كشفت المصادر، عن تسديد ما يقارب 17 ألف و406 حاج هذا الموسم لتكاليف الحج على مستوى البنوك، في انتظار استكمال البقية خاصة وان أخر أجل لانتهاء من العملية ستكون في 21 من هذا الشهر، بالمقابل انتهى 16 ألف و71 حاجا من أداء فحوصاتهم الطبية.