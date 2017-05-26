الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين: 35 ألف مؤسسة ما زالت تنتظر مستحقات بـ 2 مليار دولار

قال رئيس الجمعية الجزائرية للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي إن نحو 35 ألف مقاولة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وشركات المناولة، لم تتلق إلى حد الآن أي سنتيم من مستحقاتها رغم قرار الحكومة بضخ أكثر من 60 مليار دينار وتسوية مستحقات القطاع.

وأوضح مولود خلوفي في تصرح هاتفي لـ "الشروق"، الأربعاء، بأن 35 ألف مؤسسة من قطاع البناء ما زالت تنتظر تسوية مستحقاتها العالقة، مشيرا أنه وإلى غاية الأربعاء لم يدخل أي سنتيم لحسابات المؤسسات المعنية، ما عقد من وضعيتها المالية وواجبها تجاه عمالها.

وبحسب خلوفي فإن آلاف المؤسسات لم تجد طريقة لتسديد أجور عمالها مع دخول شهر رمضان، موضحا أن الأسبوع الأول من رمضان كان أسبوعا كارثيا على هذه المؤسسات، خصوصا أن المستحقات تقدر حسبه بنحو 200 مليار دينار ( 2 قرابة مليار دولار).

وذكر محدثنا أن المؤسسات معنية بمستحقات صندوق السكن لمشاريع عدل و"أل.بي.بي" وغيرها، إضافة للقروض العمومية المتعلقة بعمليات التهيئة الخارجية ومختلف الشبكات والمدارس والجامعات وقطاعات عدة إضافة لشركات المناولة مع سوناطراك وسونلغاز وشركات عمومية أخرى.

وأوضح مولود خلوفي بأن الجمعية ستنتظر على اليوم الأحد المقبل وانتظار الشروع في تسوية المستحقات، وإن لم يتمن ذلك ستقوم بمراسلة رئيس الجمهورية تشرح فيها الوضع المأساوي لهذه الشركات.

وسبق للوزير الأول عبد المجيد تبون أن أعلن خلال تنصيب وزير السكن الجديد يوسف شرفة بان الحكومة ضخت مبلغ بـ 60 مليار دينار لتسوية مستحقات شركات انجاز السكنات، مشيرا إلى أن الملف سيعرف طريقه للحل خلال أسبوع.