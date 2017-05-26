الطبيب الجراح يلزم الأولياء بإجراء التحاليل لأبنائهم.. ميرواي لـ"الشروق": منع الختان العشوائي في رمضان ومنع الأطباء العامين من إجرائه

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة "مستعجلة" إلى مديري الصحة عبر الـ48 ولاية تمنع فيها الختان العشوائي، أي خارج المؤسسات الاستشفائية، وفتح العملية ابتداء من اليوم وطيلة أيام شهر رمضان ، وعدم تركيز مواعيد الختان على يومي 26 و27 من هذا الشهر الكريم، مع إلزام الأطباء الجراحين بممارستها حصريا داخل المرافق التي تستوفي كل شروط السلامة اللازمة لإنجاح هذا العمل الجراحي.

وقال محمد ميراوي، مدير الصحة لولاية الجزائر في تصريح لـ "الشروق"، الأربعاء، إن عملية الختان حسب التعليمات التي تلقينها من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ستكون حصريا في المستشفيات أو داخل مرافق صحية تستوفي كل الشروط السلامة اللازمة وأن الطبيب الجراح هو المخول الوحيد لإجراء هذه العمليات الحساسة، ومنع الأطباء العامين القيام بها، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال وتمليها ضرورة تفادي تكرار بعض الحوادث المؤلمة التي حولت عمليات الختان إلى كوارث حقيقية.

وفي سياق متصل أوضح ميراوي، أن المستشفيات ملزمة من خلال ذات التعليمة بفتح عملية الختان بدءا من اليوم، وتستمر العملية طيلة أيام شهر رمضان، وهذا بالتنسيق مع الجمعيات والبلديات، وعدم التركيز فقط على يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من هذا الشهر الفضيل، أين تعرف المستشفيات والمرافق الصحية اكتظاظا رهيبا في عمليات الختان وفقا للعادات الجزائرية وفي بعض الأحيان يتم القيام بذلك عن طريق أشخاص غير مؤهلين يمكن أن يقوموا بعمليات ختان غير صحية للأطفال، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة تعود بالسلب على صحة الطفل.

وشدد مدير الصحة لولاية الجزائر على أن رؤساء أقسام الجراحة في جميع المستشفيات مستشفى ملزمون ببرمجة عملية ختان الأطفال على مستوى مصالحهم ومن يرفض ذلك سيتعرض لعقوبات صارمة تصل إلى غاية الفصل وهو الشأن ذاته لكل من يخالف التعليمة الصادرة عن مصالحنا، كما يلزم الأولياء بضرورة إجراء تحاليل بيولوجية لأبنائهم قبل هذه عملية الختان للتأكد من غياب إصابات بأمراض الدم، لا سيما ما يعرف بـالهيموفيليا، محذرا من القيام بهذه العملية خلال الأيام الأولى من ولادة الجنين، حيث يصعب الكشف عن هذه الأمراض مما يتسبب مباشرة في وفاتهم.

بالمقابل، وحسب مصادر "الشروق"، فقد حدد المبلغ المالي لعملية الختان في العيادات الخاصة هذا العام بـ 3 آلاف دينار، حيث تم تشكيل لجان خاصة تقوم بزيارات مفاجئة لهذه العيادات التي تفرض في كل سنة مبالغ عشوائية.