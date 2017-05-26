إطلاق النار على فلسطينية طعنت جندياً إسرائيلياً

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها، صباح الخميس، لاتهامها بمحاولة تنفيذ عملية طعن في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن فلسطينية وصلت إلى مدخل مستوطنة "ميفو دوتان" قرب مدينة جنين، وطعنت جندياً، دون تحديد طبيعة إصابته، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف جيش الاحتلال: "ردت قوة عسكرية بإطلاق النار على الفلسطينية حيث تتلقى العلاج".

ولم يوضح البيان هوية الفلسطينية أو مدى إصابتها.

وقالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، إنه تم نقل الجندي لتلقي العلاج بعد إصابته في الجزء العلوي من جسمه. بينما أصيبت الفلسطينية بجروح بالغة وهي في حالة خطرة.