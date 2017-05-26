لم تنطلق أشغاله بعد ويتربع على مساحة 4 آلاف متر سكان حي مولين بالدويرة يستعجلون بناء مسجد الأنصاري

ناشد سكان حي مولين "عين دزاير" والمرحلين الجدد إلى الحي السكني 2100 مسكن "عبزيو" الدويرة، الجهات المعنية، وعلى رأسها والي العاصمة عبد القار زوخ، ومديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر ومسؤولي بلدية الدويرة، تسهيل الإجراءات الإدارية لانجاز مشروع بناء مسجد أبي بن كعب الأنصاري، وهو المشروع الذي ظل عبارة عن لوحة إرشادية نصبت فوق الأرضية المخصصة له فقط.

وقال ممثلون عن السكان في تصريح لـ" الشروق "، إن مشروع بناء بيت الله مازال في نقطة الصفر، ولم يتم الانطلاق فيه، لأسباب مجهولة، وقد تم نصب لوحة إرشادية تتضمن معلومات عن المشروع، ومنها أنه تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأنه يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 4 آلاف متر مربع، ويقع بحي مولين "عين دزاير"، لايزال المشروع لم ير النور بعد.

وأضاف السكان، أنهم بحاجة ماسة لهذا المسجد، خصوصا وأن المنطقة لا تتوفر على أي بيت من بيوت الله ، ولأن اقرب مسجد يبعد بأكثر من 3 كيلومترات، ويتعلق الأمر بمسجد البوكرامي، الذي يشهد هو الآخر أشغال توسعة وإعادة تهيئة كونه أضحى لا يستوعب العدد الكبير للمصلين، وذلك بحكم التوسع العمراني للمدينة وكذا تزايد عدد السكان في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي شهدتها عدة بلديات بالعاصمة وعلى رأسها الدويرة التي استقبلت الآلاف من العائلات المرحلة إليها.

واستغل السكان الفرصة في هذا الشهر الكريم، لتوجيه نداء عبر "الشروق اليومي"، لكافة السلطات المعنية، من أجل التدخل العاجل لإعادة بعث مشروع بناء هذا المسجد، مؤكدين أنهم على استعداد لجمع التبرعات له وتقديم يد العون والمساعدة والمساهمة في بنائه بسواعدهم، خاصة وأن الأرضية متوفرة، ولم يبق سوى تسهيل الإجراءات الإدارية فقط.